Hernandez e Reijnders squalificati contro il Napoli, post al veleno: “Addio regolarità”

Theo Hernandez e Reijnders sconteranno la squalifica nel match contro il Napoli e un giornalista provoca con un post al veleno.

Scoppiano polemiche in merito al rinvio di Bologna-Milan, causa maltempo e ripristino “delle situazioni nelle aree pubbliche e private”, come sottolineato dal sindaco Lepore. In ogni caso, la Lega Serie A si è trovata spiazzata dall’ordinanza del primo cittadino bolognese, ma non è riuscita a trovare la soluzione alternativa in altre sedi.

Infatti, durante l’Assemblea di Lega odierna si è discusso sulla possibilità di giocare il match a Como al Sinigaglia o ad Empoli al Castellani. Tuttavia, a causa di tempi tecnici e della volontà del club rossoblu di giocare la gara in casa, non è stata trovata alcuna soluzione se non il rinvio.

I due giocatori rossoneri Theo Hernandez e Reijnders, dunque, dovranno scontare la squalifica alla prima partita utile. Mentre il francese è stato punito con due giornate per il suo atteggiamento irriguardoso in Fiorentina-Milan, il centrocampista olandese si è beccato un rosso nell’ultimo match di Serie A. E secondo il regolamento, con il rinvio della nona giornata, i tesserati rossoneri saranno squalificati per la decima giornata che si disputerà martedì 29 ottobre contro il Napoli. Per il noto giornalista Francesco Ordine tutto ciò mina la regolarità del campionato.

Milan-Napoli senza Theo Hernandez e Reijnders: furia di Ordine

Tante perplessità attorno al rinvio di Bologna-Milan. In particolare, il Comune del capoluogo emiliano è stato preso di mira per via della decisione a 48 ore dal match. Nonostante le grandi difficoltà in Emilia Romagna, tifosi e addetti ai lavori sostengono che la partita si sarebbe potuta giocare ugualmente a porte chiuse, mentre Lepore ed il Prefetto hanno optato per la sospensione del match. Anche a porte chiuse. Le forze operative servono in altri luoghi e non per una partita di calcio, in un momento così delicato per la città.

Così, Francesco Ordine ha sottolineato su X la sua preoccupazione: “Passa il precedente pericoloso che un sindaco decide sul campionato arrogandosi poteri di Prefetto e protezione civile. Prima data utile per il recupero febbraio 2025. Col Napoli Theo e Reijnders sconteranno le squalifiche. Addio regolarità”.

Nel commento del giornalista, dunque, anche la posizione in merito alle squalifiche dei due calciatori rossoneri, che secondo il regolamento dovranno saltare il big match contro il Napoli. Fatalità per molti. Complottismo per altri.