“ADL ha chiesto una proroga”: Castel Volturno, la mossa del presidente

La mossa di De Laurentiis è stata svelata proprio in questo ore: ecco cosa ha fatto il patron del Napoli riguardo il centro sportivo di Castel Volturno.

Sono ormai diversi anni che il Napoli lavora a Castel Volturno. Il club partenopeo ha cominciato questo percorso presso la cittadina della provincia di Caserta andando a costruire il Training Center che oggi ospita la prima squadra, le conferenze del tecnico ed altre attività. Al tempo stesso, è ormai noto che il presidente Aurelio De Laurentiis sta cercando delle soluzioni alternative per spostare la squadra in maniera da avvicinarla alla città.

In questo senso si è parlato molto di Bagnoli, dove il patron dovrebbe trovare l’intesa col Comune di Napoli per costruire un grande plesso sportivo e dove poter andare ad inserire proprio la squadra azzurra all’interno di un contesto di Centro Sportivo, aspetto sul quale lo stesso De Laurentiis sta ragionando e lavorando da tempo.

Napoli ancora a Castel Volturno? La mossa di De Laurentiis

Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, direttore de Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del Napoli avrebbe chiesto alla famiglia Coppola una proroga per quanto riguarda il Centro Sportivo: l’idea è quella di restare ancora a Castel Volturno in attesa di capire gli eventuali sviluppi sulla vicenda.

“Centro sportivo del Napoli? Tra 18 mesi scade il contratto con la struttura di Castel Volturno. De Laurentiis ha chiesto una proroga alla famiglia Coppola per capire se ci sono le possibilità di fare la cittadella del Napoli a Bagnoli”, ha detto De Maggio.

“Vi do una notizia nella notizia. Non solo il presidente ha fatto una richiesta ufficiale ai Coppola per la proroga di Castel Volturno, ma sta attenzionando la vicenda dell’hotel presente in quell’area. Se quell’hotel dovesse rientrare in un discorso di cura fallimentare il presidente potrebbe acquistarlo all’asta. Così si creerebbe la foresteria e poi sarebbe la sede dei ritiri”, ha ancora specificato il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli.