News Napoli, gli azzurri ritrovano il “fattore Maradona”: il dato sui tifosi è sorprendente – FOTO

Il Napoli, in questo entusiasmante inizio di stagione, ha ritrovato anche l’appoggio dei suoi tifosi: il dato di Calcio&Finanza non lascia alcun dubbio e sorprende tutti.

Inizio di stagione da incorniciare per il Napoli di Antonio Conte, che ha difeso il primato in solitaria nella classifica di Serie A grazie all’ultima vittoria contro l’Empoli. Un’ennesima prova di compattezza da parte della squadra partenopea, che è stata sicuramente aiutata anche dai tanti tifosi azzurri presente domenica scorsa allo stadio Castellani. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il nuovo Napoli forgiato da Conte sembra essere lontano anni luce da quello appannato e confuso visto nella scorsa stagione.

Il cambiamento è stato evidente, anche e soprattutto per i supporters di fede partenopea, che finalmente possono tornare a godersi una squadra che ha ritrovato una certa competitività. Certo, in questo momento della stagione tutto è abbastanza relativo, ma è chiaro che già l’aver riportato dalla propria parte l’intero tifosi, in seguito a un’annata catastrofica come quella dello scorso anno, è un segnale più che incoraggiante. A confermare tutto l’entusiasmo ritrovato è il dato diffuso da Calcio&Finanza: secondo le stime diffuse dal medesimo portale, il Napoli si piazza al quarto posto per l’affluenza media per partita in questo inizio di stagione.

Statistiche SSC Napoli, il Maradona torna protagonista: la classifica non lascia dubbi

Quante sono le presenze dei tifosi del Napoli per questo inizio di stagione, nelle partire giocate fino a ora allo stadio Diego Armando Maradona? A fare chiarezza è il dato pubblicato nelle ultime ore da Calcio&Finanza.

A guidare la classifica in questione sono le due squadre di Milano (Inter e Milan). Nel dettaglio, la squadra nerazzurra ha una media di 72.845 spettatori a gara, mentre i rossoneri stanno viaggiando a una media di 71.233 spettatori. A chiudere il podio c’è la Roma, con una media poco meno superiore alle 64mila presenze medie. Al quarto posto, c’è il Napoli: i spettatori medi sono 49.413, mentre le presenze totali arrivano a 197.650.

Di seguito, la classifica completa, che deve tener conto ovviamente anche delle capienze dei vari stadi in questione:

Tale dato spiega come l’entusiasmo dei tifosi sia stato senza dubbio determinante per la squadra di Antonio Conte in questo inizio di stagione. Un segnale che i partenopei hanno colto, considerando che al momento il Napoli ha vinto tutte le partite disputate tra le mura amiche. L’auspicio, ovviamente, è che la striscia positiva possa prolungarsi anche nel prossimo match contro il Lecce, per cui c’è già il sold out. Un entusiasmo che, per certi versi, ricorda l’anno dello Scudetto.