Empoli-Napoli, Spinazzola non ha convinto: arriva la bocciatura

Non ha convinto la prestazione di Leonardo Spinazzola durante la partita tra Empoli e Napoli. La bocciatura del noto quotidiano è netta.

Non si può certo dire che il Napoli abbia brillanto nella sfida giocata ieri al Castellani contro l’Empoli: la squadra di D’Aversa è scesa bene in campo, riuscendo ad imporre il proprio gioco ed arrivando a mettere in difficoltà gli azzurri in più di un’occasione. Merito dell’ottimo lavoro fatto dai toscani nel preparare la partite, complice un Napoli che non si è espresso al meglio sotto il punto di vista fisico e mentale.

Tra gli azzurri c’è chi ha fatto meglio ma anche chi è stato deficitario rispetto alla media della squadra: Leonardo Spiazzola, ad esempio, è stato uno dei più criticati nelle ultime ore. La prestazione dell’esterno italiano non è piaciuta ai tifosi ma nemmeno agli addetti ai lavori che gli hanno riservato dei commenti non particolarmente positivi.

Empoli-Napoli, arriva la bocciatura per Spinazzola

Quella di Spinazzola è stata una prestazione opaca. Tanti tifosi del Napoli, già durante la partita, si sono espressi in maniera negativa nei confronto dell’esterno, evocando a più riprese il cambio. Antonio Conte l’ha sostituto poco prima dell’ora di gioco per far posto ad Olivera, con l’uruguaiano che è entrato bene in partita.

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha commentato la prestazione degli azzurri, ponendo l’attenzione in negativo anche su quella messa in campo proprio da Spinazzola: “Troppo spesso fuori tempo in fase difensiva”, ha scritto il quotidiano parlando proprio dell’ex Roma.