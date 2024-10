News SSC Napoli, Caprile messo alle strette in diretta: le parole sul dualismo con Meret

Empoli-Napoli, le parole di Elia Caprile dopo il match di campionato vinto 1-0 dalla compagine partenopea.

Il Napoli vince e sale a quota 19 punti al primo posto in classifica. Antonio Conte risponde alla Juventus e trova tre punti fondamentali per la classifica e per il motale. Riguardo alla vittoria contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, l’ex di turno Elia Caprile ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Empoli Napoli, Caprile sicuro: “Sono concentrato su me stesso, sceglierà il mister”

Sulla partita e sul protagonista del match che ha deciso la partita, Khvicha Kvaratskhelia, ha affermato: “Empoli-Napoli? I primi venticinque minuti abbiamo fatto fatica, loro sono entrati meglio in campo. Non deve più accadere. Abbiamo vinto, siamo contenti. Kvara? Lui com’è in campo così è in allenamento: un fenomeno”.

Riguardo al dualismo con Alex Meret, ancora out per infortunio, Caprile ha affermato: “Dualismo con Meret? Sicuramente il mio ruolo lo decide il mister, io sono concentrato sul campo, mi alleno forte e voglio mettere in difficoltà il mister. Alex sta tornando e vedrà il mister. Sono concentrato nell’allenarmi forte, il lavoro prima o poi paga”.

In merito alle parole di Conte nello spogliatoio tra il primo ed il secondo tempo:“Cos’è cambiato nell’intervallo? Diciamo ci ha svegliato per usare un eufemismo. Ci ha dato una marcia in più per affrontare il secondo tempo”.