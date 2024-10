Il Napoli passa a Empoli, Conte rompe un tabù: è successo per la prima volta

Il Napoli di Antonio Conte vince al Castellani: l’allenatore salentino ha rotto un clamoroso tabù personale.

Gli azzurri possono sorridere dopo la vittoria di misura ottenuta sull’Empoli di D’Aversa. Il rigore trasformato da Kvaratskhelia ha permesso ai ragazzi di Conte di allungare sulla Juventus, uscita con 3 punti dal match contro la Lazio. Vincere una partita sporca come quella del Castellani potrà sicuramente alzare ancor di più il morale di una squadra che sembra aver ritrovato continuità sul piano dei risultati nonostante una prestazione tutt’altro che brillante.

Conte batte per la prima volta l’Empoli: il dato

Per la prima volta in questa stagione, l’Empoli ha subìto un gol in casa. Nonostante un ottimo avvio di stagione, i toscani hanno dovuto arrendersi alla solidità del Napoli che è riuscito a vincere una partita molto complicata grazie anche al cambio modulo a partita in corso di Antonio Conte.

L’ex CT della Nazionale, inoltre, ha sfatato un tabù personale. In carriera da allenatore, infatti, non era mai riuscito a battere l’Empoli. Sulle panchine di Juventus ed Inter non ha mai sfidato la compagine oggi padrona di casa ma lo ha fatto su quelle di Bari e Siena. Durante queste esperienze ha ottenuto soltanto 2 pareggi e 2 sconfitte. Oggi, invece, la prima vittoria dal sapore molto più gustoso vista la classifica.