United, ten Hag contro McTominay al Napoli: l’accusa è pesantissima

Il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, torna a parlare del trasferimento del centrocampista Scott McTominay al Napoli: l’allenatore non ci sta e lancia l’accusa.

Uno dei grandi protagonisti del nuovo Napoli targato Antonio Conte è senza dubbio Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è subito preso la scena in maglia azzurra, risultando fin da subito importante nello scacchiere tecnico – tattico dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Si tratta, infatti, di un vero e proprio jolly per Conte, che lo sta schierando dietro la punta Romelu Lukaku ma che, all’occorrenza, può occupare buona parte del campo.

Un acquisto, quello avvenuto nella scorsa sessione estiva di calciomercato, che ha fatto molto rumore anche in Inghilterra, considerando che McTominay era una vera e propria bandiera per il Manchester United, club da cui è stato prelevato. A parlarne è stato nuovamente il tecnico dei Red Devils, Erik ten Hag, esprimendo tutta la sua delusione per essere stati difatti costretti a cedere il centrocampista al club del presidente Aurelio De Laurentiis per motivi legati al Fair Play Finanziario. Ma, così come ammesso dallo stesso tecnico, l’intenzione era quello di puntare ancora sullo scozzese, ora uno degli intoccabili per Conte in casa Napoli.

McTominay, ten Hag non ci sta: “Fair Play Finanziario ingiusto, volevo tenerlo”

Il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha parlato di Scott McTominay, suo ex centrocampista che in estate è approdato a titolo definitivo alla SSC Napoli.

L’allenatore si è detto deluso del fatto che si sia visto costretto a privarsi del centrocampista scozzese, lamentandosi delle restrizioni in tema di Fair Play Finanziario che sta vincolando e non di poco le manovre del club di Premier League sul mercato. Di seguito, quanto dichiarato dal tecnico, nelle parole riportate dal giornalista Fabrizio Romano sul suo profilo X ufficiale:

“Non volevo che andasse via, ma sono le regole. I club devono fare i conti con le regole del Fair Play Finanziario e le regole non sono delle migliori. Le regole sono, direi addirittura, pessime… ci hanno costretto a prendere questa decisione”.

Tali dichiarazioni dimostrano come ten Hag voleva continuare a puntare sul centrocampista oggi al Napoli: occasione di mercato che Giovanni Manna ha saputo cogliere, per la gioia di Antonio Conte e di tutti i tifosi azzurri, che vedono in McTominay un vero e proprio beniamino.