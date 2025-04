Meret e Buongiorno out per Bologna-Napoli: Stellini rivela un retroscena

Bologna Napoli, arrivano le dichiarazioni del vice allenatore Cristian Stellini ai microfoni di Dazn nel pre partita.

Allo Stadio Dall’Ara di Bologna andrà in scena il match tra i rossoblù di Vincenzo Italiano e gli azzurri di Antonio Conte. A seguito del pareggio tra Parma ed Inter, infatti, il Napoli ha la ghiotta occasione per accorciare la distanza dall’Inter e mettere pressione ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Nelle ultime ore, il forfait di Buongiorno ha condotto l’allenatore salentino a puntare su Juan Jesus in difesa. Novità anche in porta, invece, Meret out: giocherà Scuffet.

A Dazn, nel pre partita, il vice allenatore Cristian Stellini ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita.

Stellini sicuro: “Abbiamo ritrovato compattezza, siamo pronti per questa gara”

Sulle assenze delle ultime ore, ha affermato:

“Meret? Ha l’influenza da un paio di giorni e quindi non è in condizioni per poter giocare. Buongiorno? Nel corso della settimana non si è allenato completamente perché nella scorsa partita ha accusato un problema. Per una partita come oggi abbiamo bisogno di giocatori al 100%”.

Rispetto allo stato di forma del Napoli e sulla gara da disputare, Stellini ha affermato: