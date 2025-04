Il Bologna ha una minaccia in più: Olivera teme un giocatore

Serie A, Bologna Napoli: ecco le parole di Mathìas Olivera ai microfoni di Dazn prima dell’inizio del match.

La 31esima giornata di Serie A vedrà Bologna e Napoli affrontarsi al Dall’Ara. Partita importantissima per le sorti del campionato e in chiave scudetto e in chiave Champions. Punti che peseranno tantissimo e che potrebbero essere dettati da episodi. Vincere per avvicinarsi all’Inter di Simone Inzaghi è l’obiettivo principale di Antonio Conte per mantenere viva la speranza scudetto in casa Napoli nonostante lo stato di forma evidente dell’avversario.

Nel pre partita, a Dazn, Mathìas Olivera ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara.

Olivera sicuro: “Dobbiamo vincere, speriamo di farcela”

Sulla reazione della squadra dopo il pareggio dell’Inter a Parma, ha svelato:

“Umore dello spogliatoio? Dobbiamo vincere oggi e speriamo che arrivino i 3 punti. La partita è difficile ma speriamo di farcela”.

Inoltre, sull’avversario che incontrerà questa sera, Riccardo Orsolini, Olivera ha affermato: