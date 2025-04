LIVE Bologna-Napoli, inizia il match: palla agli azzurri

La trentunesima giornata di Serie A si chiude con Bologna-Napoli al Dall’Ara: le formazioni ufficiali e il live testuale della gara di campionato

1′ – Primo possesso per il Napoli, in completino azzurro e calzoncini bianchi. Bologna in tenuta rossoblu

20:47 – Inizia il match

Le parole di Stellini: ecco perché Buongiorno e Meret non giocano

A pochi minuti dal fischio di inizio della sfida al Dall’Ara, Christian Stellini è intervenuto ai microfoni di DAZN e ha spiegato le assenze di Buongiorno e Meret:

“Meret ha l’influenza e non ha ancora recuperato del tutto. Buongiorno nel corso della settimana non si è allenato per un problema accusato nell’ultima partita ed è rientrato solo negli ultimi giorni”

Insomma, doppia assenza pesantissima per il Napoli. Al loro posto, Stellini e Conte hanno scelto di mandare dal primo minuto Scuffet e Juan Jesus

Le formazioni ufficiali di Bologna-Napoli

FORMAZIONE BOLOGNA: Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga

FORMAZIONE NAPOLI: Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres

Precedenti tra Bologna e Napoli

Nel massimo campionato, le due formazioni si sono affrontate ben 131 volte. C’è un buon equilibrio, con una leggera pendenza a favore degli azzurri che hanno conquistato 50 vittorie contro le 42 dei rossoblu. Negli ultimi cinque incontri al Dall’Ara, il Napoli è rimasto imbattuto.

L’ultima sconfitta degli azzurri a Bologna risale alla stagione 2018-19, all’ultima giornata del primo anno di Ancelotti, quando la formazione felsinea vinse 3-2 con doppietta di Santander e rete dell’ex Dzemaili.