Empoli-Napoli, svelato il super ospite: l’idolo dei tifosi sarà al Castellani

Annunciata una grande presenza a sorpresa allo stadio Castellani per la sfida tra Empoli e Napoli, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A.

In casa Napoli non si attende altro che il fischio d’inizio del match contro l’Empoli, in programma per domenica 20 ottobre alle 12:30. I tifosi potranno, finalmente, rivedere in campo i propri beniamini, capaci di portare a casa un primo posto in solitaria prima della seconda sosta stagionale per gli impegni delle varie Nazionali. L’obiettivo della squadra partenopea è quello di continuare sulla strada tracciata in questo inizio di stagione, che comunque deve restare concentrata ed evitare ogni calo di concentrazione, che potrebbe rivelarsi fatale in una sfida dai precedenti certamente non confortanti. La trasferta al Castellani non è storicamente agevole per il club azzurro, chiamato inoltre a battere l’inviolabilità di Vasquez nei primi tre impegni casalinghi.

A proposito di precedenti, l’incrocio tra Empoli e Napoli del 2022 rievoca sicuramente cattivi ricordi a Luciano Spalletti, ex tecnico azzurro e ora Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Il tecnico di Certaldo, così come svelato da Il Mattino, sarà presente sugli spalti per assistere alla partita tra le due compagini, anche evidentemente per monitorare diversi giocatori in orbita Nazionale.

Notizie Napoli Calcio, Spalletti sarà al Castellani: annunciata la sua presenza

Luciano Spalletti sarà presente allo stadio Castellani per la sfida di campionato tra Empoli e Napoli, lunch match dell’ottava giornata della Serie A in corso.

A renderlo noto è il quotidiano Il Mattino, che a tal riguardo scrive:

“Per la sfida tra Empoli e Napoli, è annunciata anche la presenza del Commissario Tecnico della Nazionale Luciano Spalletti, che vive a pochi chilometri dalla cittadina toscana”.

Una presenza speciale e sempre gradita ai tifosi azzurri, che mai dimenticheranno l’impronta del tecnico toscano sul terzo Scudetto della storia del club partenopeo. Senza dimenticare, inoltre, che Spalletti è un doppio ex, visto il suo passato sulla panchina della società toscana.