Politano, ora Conte lo coccola e il record è vicinissimo

Matteo Politano vicinissimo ad uno straordinario record: e ora Antonio Conte lo coccola

Da scartato con l’Inter a coccolato col Napoli. Antonio Conte ha ammesso di aver trovato un Politano migliorato, cresciuto tatticamente. In una parola maturato. E pensare che proprio quando il tecnico sedeva sulla panchina dei nerazzurri, liberò l’esterno d’attacco nel mercato di gennaio, concedendolo agli azzurri all’epoca allenati da Gattuso.

Ora, Politano è praticamente uno degli inamovibili. L’attaccante addirittura non soffrirebbe il ballottaggio con Neres, poiché per il mister la posizione traballante potrebbe essere quella di Kvaratskhelia. Ad ogni modo, Matteo sta disputando un inizio di stagione importante, sia dal punto offensivo che in fase di non possesso. Anzi, a dir la verità, è proprio il lavoro difensivo che sta stupendo Conte, tant’è che lo reputa al momento uno degli undici titolari. Difficile farne a meno.

E in Empoli-Napoli taglierà un traguardo importante: Politano è pronto per raggiungere un record non affatto scontato.

Politano fa 300! Dopo le 200 presenze con il Napoli, ora il record in Serie A

Prima della gara in Coppa Italia contro il Palermo, Matteo Politano ha ritirato una maglia speciale data dalla dirigenza azzurra che rimarcava le sue duecento presenze con il Napoli. “Sono onorato di aver fatto 200 partite con questa maglia, spero di farne altrettante”, diceva l’attaccante ai tifosi, con un bel sorriso sulle labbra.

Ora, però, è vicinissimo ad un altro traguardo importante e che non è da tutti raggiungere. Infatti, Matteo taglierà il record di 300 partite in campionato, considerando anche quelle registrate con altre società differenti dal Napoli. Infatti, Politano ha esordito in campionato con il Sassuolo nella stagione 2015-16, a seguito di due stagioni in B con il Pescara. Dopo 3 anni in neroverde, il giocatore ha accettato la complicata sfida con l’Inter, convinto anche dalla presenza di Spalletti. Un anno solo con il tecnico toscano, arrivò poi Conte che lo tagliò in piena stagione per motivi tecnico-tattici.

Ma è con il Napoli che ha registrato la gran parte delle presenze in campionato, poiché questa è la sua sesta stagione in terra partenopea. Il suo miglior anno, a livello prolifico, resta il 2020-21, quando fece 50 presenze complessive e 11 reti. Ma quest’anno sembra girare su un altro motore, sembra aver cambiato marcia. La cura Conte sta facendo bene a tutti. Specialmente a Matteo Politano.