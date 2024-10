ADL e Conte a cena durante la sosta: ribaditi due concetti, i dettagli

Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte sono andati a cena due giorni fa: tra i due ampia sinergia, sono stati ribaditi due concetti.

Tempo di valutazioni e di primissimi bilanci durante l’attuale sosta per le nazionali. In casa Napoli si studiano quelle che sono le criticità del momento ma soprattutto i lati positivi di un nuovo progetto tecnico che vede Antonio Conte al centro. Gli infortuni di Lobotka e Olivera ad oggi tengono banco, ma c’è la sensazione che la rosa azzurra sia assolutamente pronta ed in grado di gestire la situazione.

Contro l’Empoli dentro Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour, giocatori che hanno già abbondantemente dimostrato di poter essere elementi da inserire in qualsiasi momento e di essere idonei ad interpretare al meglio le idee di gioco del proprio allenatore. Conte sa bene di poter contare su un parco giocatori importante, e per questo gli infortuni di Lobotka e Olivera preoccupano ma fino ad un certo punto.

Lo sforzo della società la scorsa estate è stato considerevole, e questo fa si che tra società e tecnico ci sia un’intesa limpida, vincente. Lo hanno ribadito proprio Aurelio De Laurentiis e lo stesso Antonio Conte, due giorni fa a cena ad un ristorante di Piazza dei Martiri dove tra i due ci fu la prima cena napoletana, lo scorso giugno.

ADL e Conte a cena: allenatore e presidente allineati

Aurelio ed Antonio si sono guardati con sincerità ed onestà, ribadendo un paio di concetti importanti che daranno modo alle parti di lavorare con grande serenità nel corso del tempo: secondo quanto riportato da Il Mattino, Conte avrebbe ribadito di trovarsi molto bene all’ombra del Vesuvio, di quanto vincere a Napoli abbia un sapore diverso rispetto ad altri posti. Un segnale chiaro che dimostra il già ben consolidato attaccamento dell’allenatore con l’ambiente.

Al tempo stesso – si legge – il presidente ha rimarcato quanto l’allenatore ad oggi abbia carta bianca nel suo lavoro in azzurro: il mercati, dunque, resterà un affare dove anche Conte avrà forte voce in capitolo, aspetto importante anche in vista della prossima finestra invernale dove probabilmente il club potrà operare per migliorare ancora la rosa azzurra.

La fiducia tra di i due è ampia, i risultati in questa prima fase sono positivi e questo certifica anche quanto il lavoro di queste settimane – seppur tardivo con alcuni giocatori arrivati all’ultimo momento dal mercato – stia ripagando attraverso i risultati ed il gioco messo in campo dalla squadra.