La Scozia perde ma Gilmour incanta: voti altissimi dai giornali

Nonostante sia arrivata la terza sconfitta consecutiva per la Scozia, sono arrivati voti positivi per i due azzurri Gilmour e McTominay.

Ancora una sconfitta per la Scozia, la terza in questa Nations League: la squadra di Steve Clark non è riuscita a portare a casa nemmeno un punto in questa fase a gironi, perdendo anche oggi contro una Croazia che si è imposta nel risultato ed anche nei numeri. Il vantaggio scozzese di Christie è stato prima raggiunto dalla rete di Matanovic appena 4 minuti dopo, per poi vedere il sorpasso nella ripresa con il gol di Kramaric al 70′ minuto.

La Scozia, così, è arrivata a ben 7 partite senza vittoria tra Europei, amichevoli e Nations League: un bottino davvero amarissimo che porterà sicuramente a delle riflessioni anche per il futuro. Al netto della sconfitta, però, ci sono alcuni calciatori che hanno ben figurato e sono stati elogiati in patria.

Scozia, la sconfitta non appiattisce i voti per Gilmour e McTominay

I due calciatori del Napoli, Billy Gilmour e Scott McTominay, hanno giocato un buon match; nel caso dell’ex Brighton, tra l’altro, i voti sono stati più che positivi. Il portale scozzese ‘The Scotsman’, ha dato addirittura 8 alla prestazione del centrocampista del Napoli.

“Che bella prestazione per il centrocampista del Napoli che tratta la palla così delicatamente con il piede destro, avendo cura di consegnarla con precisione ai compagni di squadra. Anche il suo senso della posizione è stato perfetto, spesso interrompendo gli attacchi croati”, scrive il portale scozzese.

Trattamento leggermente al ribasso per l’ex Manchester United che si è beccato la sufficienza: “Il centrocampista del Napoli ha disputato un primo tempo tranquillo, ma ha iniziato a lasciare il segno sulla partita man mano che si apriva. La sua grande occasione è arrivata più tardi nel secondo tempo. Ha fatto anche un bel passaggio per Christie che sarebbe potuto valere il secondo gol”, scrive ‘The Scotsman’.