“Caprile? Cosi si prendono in giro i tifosi”: la sentenza spiazza tutti

La sentenza è arrivata in diretta ed ha spiazzato tutti: riguarda Elia Caprile ed Alex Meret, spunta il confronto tra i due portieri.

Elia Caprile da qualche settimana ha preso il posto di Alex Meret come portiere titolare del Napoli. Una scelta dettata dalla necessità visto l’infortunio dell’ex estremo difensore di Udinese e Spal, e che al tempo stesso sta anche dando dei buoni segnali. Caprile, dopo l’ottima stagione lo scorso anno con l’Empoli, aspettava l’occasione giusta per mettersi in mostra, e proprio l’infortunio di Meret gli sta dando modo di ben figurare sotto la guida di Antonio Conte.

Eppure, c’è chi sta mettendo in discussione quello che sarebbe il valore dello stesso Caprile. In queste ore, infatti, è intervenuto ai microfoni di “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, l’ex preparatore dei portieri del Napoli Luciano Tarallo: “Caprile ha mostrato delle doti importanti, come la tecnica podalica. Ora siamo in attesa di qualche partita importante perché finora non è stato ancora impegnato, non fatto nessuna parata”, ha detto Tarallo.

Caprile-Meret, la sentenza di Luciano Tarallo

“Attendiamo prima di dare giudizi. Certo, è un ragazzo giovane, che sembra avere delle potenzialità di crescita notevoli, ma ancora è presto”, ha detto ancora Luciano Tarallo in diretta. L’ex preparatore dei portieri, si è ancora lasciato andare ad un confronto che per i tifosi del Napoli sorge naturale in questo periodo, proprio tra Meret e Caprile.

“Non bisogna mettere pressione, bisogna lasciarli lavorare. Non si devono in mettere concorrenza, al momento Elia non ha mostrato tantissimo, non ha fatto grandi parate. Non si possono mettere voti più alti rispetto a quelli che si mettevano a Meret, giusto per prendere like. Si prende in giro così sia sé stessi sia i tifosi ed anche Starace che finora non ha lavato i guanti di Caprile”, ha detto con grande onestà Tarallo.