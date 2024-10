“Impatto devastante con il Napoli”, l’elogio all’azzurro è da brividi: l’analisi spiega tutto!

La stagione del Napoli prosegue per il meglio e il merito è anche di tantissimi calciatori. Tra questi, c’è qualcuno che ha davvero rubato la scena in Serie A.

Prosegue il magico momento del Napoli. L’avvento di Antonio Conte sulla panchina azzurra ha portato in città un entusiasmo fuori dal comune, e ciò è possibile vederlo in ogni match al Maradona e non solo. Il tecnico vanta un DNA vincente, attraverso il quale si proverà quantomeno a raggiungere obiettivi importanti. Ad oggi, gli azzurri occupano la prima posizione in classifica viste le numerose vittorie dopo l’esordio da dimenticare contro l’Hellas Verona. Da quella partita sono cambiate tante cose ed anche diversi interpreti. Infatti, la dirigenza negli ultimissimi giorni di mercato ha messo a segno diversi colpi importanti, basti ripensare a Scott McTominay e Romelu Lukaku.

L’attaccante è stato protagonista di una lunghissima telenovela, mentre l’affare con il centrocampista si è concluso in un lampo. L’ex Manchester United è sempre piaciuto a Conte, motivo per il quale il DS Manna ha deciso di assecondare le richieste del tecnico. Quest’ultimo, può adesso contare su un uomo esperto perché proveniente dalla Premier, e al tempo stesso “devastante” visto l’impatto da incorniciare nel calcio italiano. A tal proposito, sono emerse statistiche importanti che riguardano proprio il centrocampista scozzese.

McT0minay devastante in Serie A: le statistiche sono chiarissime!

Scott McTominay non è più una sorpresa, o forse non lo è mai stato. Il giocatore proveniente dal Manchester United vanta qualità ottime, le quali sono completamente a disposizione di Antonio Conte e sopratutto del Napoli. Non a caso, nelle primissime uscite il centrocampista scozzese ha già rubato la scena. A tal proposito, come riportato da “Il Mattino” il classe 1996 ha avuto un impatto clamoroso con il calcio italiano. Non a caso, al momento è primo in una speciale classifica. Di seguito l’analisi del quotidiano.