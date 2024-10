VIDEO – Lukaku fa visita all’Anderlecht: boato al suo ingresso negli spogliatoi

Romelu Lukaku ha fatto visita al club storico che l’ha lanciato nel calcio che conta: immagini che stanno facendo il giro del web.

Una visita speciale per Romelu Lukaku. Il bomber belga è stato protagonista indiscusso dell’ultima vittoria del Napoli, con un gol ed un assist, trasformandosi concretamente in un dei calciatori più incisivi di questo inizio di stagione. Big Rom sta inseguendo la forma migliore, con Antonio Conte a tallonarlo per cercare di portarlo sul binario migliore nel minor tempo possibile.

Lukaku sta lavorando per diventare il centravanti visto con le maglie di Inter, Chelsea e della nazionale belga. Nel frattempo, proprio Romelu ha fatto visita ad una sua vecchia squadra, l’Anderlecht, squadra che l’ha cresciuto e poi lanciato nel calcio che conta.

Lukaku in visita all’Anderlecht

Un match importante contro lo Standard Liegi, sfida che raccoglie sempre grande fascino ed attira tantissimi appassionati del calcio belga. Tra questi proprio Big Rom che è stato inizialmente immortalato in tribuna, poi il video pubblicato sui social ufficiale del club, che lo vedono entrare negli spogliatoi accolto dalla squadra.

Video e foto insieme ai ragazzi dell’Anderlecht, con Lukaku che ha anche portato bene: i padroni di casa, infatti, ha portato a casa la vittoria per 3-0, confermandosi al secondo posto in classifica appena dietro il Genk.