Rigore concesso in Juve-Cagliari, Alvino durissimo: “Che vergogna!”

Il rigore concesso alla Juventus contro il Cagliari ha acceso le polemiche. Carlo Alvino ha pubblicato un messaggio molto duro sui social.

Sta facendo discutere e non poco il rigore assegnato alla Juventus nel match casalingo contro il Cagliari. Un penalty nato da un tocco con le dite di Luperto in piena area di rigore: posizione del braccio innaturale, palla che cambia leggermente direzione; per il direttore di gara è necessario l’on field review per decretare definitivamente il calcio di rigore.

E cosi la Juventus è andata in vantaggio con Dusan Vlahovic che non ha sbagliato dal dischetto, portando i suoi in vantaggio. Polemiche furibonde sui social, con tanti tifosi che si sono riversati sulle piattaforme per manifestare contro la decisione del direttore di gara.

Juve-Cagliari, Alvino durissimo sul rigore concesso ai bianconeri

Tra quelli che si sono esposti contro la decisione dell’arbitro c’è anche Carlo Alvino, che su X ha postato un messaggio molto duro nei confronti di Livio Marinelli e della sua discussa decisione. “Oggi le comiche in diretta da Torino. Dopo questo rigore concesso oggi ai “non colorati” viene difficile seguire ancora questo calcio “malato”. Che vergogna!!!”, ha scritto il giornalista sui social.

Parole che hanno trovato ovviamente il consenso di tantissimi tifosi del Napoli, che seguono costantemente Alvino, ma anche la difesa di molti supporter della Juventus che hanno difeso la decisione dell’arbitro definendola legittima in relazione al tocco effettivo con le dita del difensore del Cagliari.