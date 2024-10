“Ha un problema”, l’allarme riguarda anche il Napoli: cosa è successo

L’annuncio del tecnico non lascia dubbi: “Ha un problema, spero non sia nulla di grave”. L’allarme riguarda anche la SSC Napoli: il club azzurro attende novità.

Il Napoli può contare su un gruppo dall’entusiasmo ritrovato: i primi effetti della cura Antonio Conte sono già visibili, anche se l’imperativo è quello di non montarsi la testa e restare con i piedi per terra. Il tecnico azzurro ha già avvertito tutto l’ambiente, per evitare di farsi prendere da facili entusiasmi, ricordando a più riprese che il medesimo è un momento di ricostruzione, dopo un’annata tutt’altro che da incorniciare.

Tanti sono i calciatori su cui il Napoli ha deciso di puntare sul mercato nella scorsa sessione estiva e, inevitabilmente, diversi sono i giocatori che sono stati ceduti dal club di Aurelio De Laurentiis, alcuni di essi a titolo temporaneo. È il caso di Jens Cajuste: il centrocampista è in prestito all’Ipswich Town, anche se la sua avventura in Premier League non è iniziata nel migliore dei modi. Il calciatore di proprietà del club partenopeo ha accusato ultimamente un problema al ginocchio: un allarme che riguarda, seppur indirettamente, lo stesso Napoli, data l’opzione di riscatto prevista nell’accordo tra i partenopei e l’Ipswich Town.

Notizie SSC Napoli, problema al ginocchio per Cajuste: le parole del tecnico McKenna

L’inizio dell’avventura in Premier League di Jens Cajuste, centrocampista di proprietà della SSC Napoli in prestito all’Ipswich Town, non è certamente da incorniciare.

Il calciatore non sta giocando con il suo nuovo club, complice anche un problema fisico svelato dal tecnico del club di Premier League, Kieran McKenna. Di seguito, quanto dichiarato dall’allenatore a tal riguardo:

“Cajuste sta accusando un problema al ginocchio, per questo non è stato a disposizione in queste partite. Speriamo non si tratti di nulla di grave. Mi auguro possa tornare dopo la sosta per le nazionali”.

Prima fase di stagione in salita per Cajuste, che si è trasferito all’Ipswich Town con la formula del prestito con diritto di riscatto. Da ricordare, però, che in caso di salvezza del club inglese, il riscatto di circa dodici milioni di euro sarà obbligatorio. È chiaro, però, che il Napoli osserva da spettatore interessato la questione, con la speranza che il centrocampista possa mettersi in sesto, evitando così un’eventuale svalutazione del cartellino, soprattutto nel caso in cui l’Ipswich non dovesse poi provvedere al riscatto dello stesso.