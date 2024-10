Notizie calcio Napoli, l’annuncio dell’esperto cambia tutto: la notizia riguarda il rinnovo del big

Arrivano novità importanti in casa Napoli per quanto riguarda la situazione contrattuale di uno dei big dell’organico a disposizione di mister Antonio Conte.

È finalmente tornato il sereno in casa Napoli: il club azzurro è in testa alla classifica del campionato di Serie A dopo sette giornate. Dopo la vittoria ottenuta contro il Como per tre reti a uno, la squadra di Antonio Conte può guardare con grande serenità ai prossimi impegni, oltre che con la fiducia ritrovata. L’obiettivo, però, è restare con i piedi per terra, per evitare che ci si possa far prendere la mano da eccessivi entusiasmi, così come spiegato dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale a più riprese nel corso delle ultime interviste.

Tra i calciatori ritrovati, sotto la cura Conte, c’è sicuramente Frank Zambo Anguissa: il numero 99 del Napoli è stato uno dei migliori in campo nella sfida di venerdì pomeriggio contro il Como, confermando il suo grande stato di forma. Una primissima fase di stagione all’insegna di ottime prestazioni: sembrano, insomma, lontane le difficoltà riscontrate nella scorsa stagione, durante la quale ha patito sicuramente anche il difficile contesto. Ora, però, l’ex Fulham è tornato protagonista e il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a blindarlo ulteriormente. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, infatti, la società partenopea ha la piena intenzione di attivare la clausola biennale del rinnovo di contratto attualmente in essere.

News SSC Napoli, Schira: “Pronta l’attivazione dell’opzione contrattuale per Anguissa”

Il Napoli presto potrebbe blindare Frank Zambo Anguissa: ad annunciarlo è l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, che sul suo profilo X (ex Twiter, ndr) ha fatto il punto della situazione.

Di seguito, quanto scritto dal giornalista a tal riguardo:

“Il contratto di Frank Zambo Anguissa con il Napoli scade il prossimo giugno 2025, ma c’è un’opzione per estenderlo fino al 2027. Il club partenopeo è pronto a tenerlo, attivando l’opzione biennale”.

In attesa che tale decisione sia confermata da tutti gli annunci del caso, la notizia non può che far felici tutti i tifosi del Napoli, che finalmente hanno ritrovato un Frank Zambo Anguissa formato Scudetto. Buona parte dei meriti non possono che essere di mister Antonio Conte, che si è anche speso in prima persona per trattenere l’ex Fulham, malgrado le sirene faraoniche provenienti dalla Saudi Pro League (campionato dell’Arabia Saudita, ndr) nella scorsa sessione di mercato estiva.