“Non esiste scaramanzia, il Napoli è…”: l’annuncio fa impazzire i tifosi azzurri!

Continua il magico momento del Napoli. Gli azzurri centrano l’ennesima vittoria contro il Como e volano a +4 sulla Juventus.

Il Napoli batte il Como 3-1 e allunga ancora in classifica. Gli uomini di Antonio Conte centrano il quinto successo su sette partite, lanciando così un chiarissimo rivale alle dirette concorrenti. La prestazione fornita dagli azzurri non è stata entusiasmante, ancor più nel primo tempo. Nella seconda frazione, invece, la musica è stata ben diversa e questo lo si deve ad uomini importanti come Lobotka, Lukaku e tanti, tanti altri. Proprio l’allenatore azzurro conta su questi ragazzi, i quali continuano a rubare la scena ai club del nord. Naturalmente, la “sfida” è solo agli inizi, e bisognerà vedere come si evolverà la stagione.

Intanto, però, va sottolineato che questo Napoli fa paura. Dopo un anno totalmente da dimenticare, il presidente De Laurentiis ha scelto di ripartire e l’ha fatto alla grande. Il tutto è partito dall’avvento di Antonio Conte, il quale oltre al suo DNA vincente ha portato in Campania anche diversi calciatori importanti. Non a caso, la dirigenza ha imbastito un mercato internazionale che nel rettangolo verde sta dando tutti i suoi frutti. Stamane, è arrivata una ricca analisi da parte di un noto quotidiano, il quale ha elogiato ancora una volta i partenopei.

TuttoSport elogia il Napoli: probabilmente “la squadra più forte d’Italia!”

Il Napoli continua a stupire. Contro il Como è arrivato l’ennesimo successo targato dai partenopei, i quali hanno dimostrato di essere in grado di reagire alle difficoltà. Infatti, dopo un primo tempo “difficile” a causa del gioco ideato da Cesc Fabregas, la seconda frazione è stata totalmente diversa. Gli azzurri sono scesi in campo con un approccio diverso, conquistando dopo pochissimi minuti il calcio di rigore poi trasformato da Lukaku. Non a caso, stamane, “TuttoSport” ha analizzato la prestazione della squadra di Conte. Di seguito i dettagli.

“Non esiste la scaramanzia per una squadra che probabilmente è la più forte d’Italia. Il gruppo è stato costruito con un organico completo in ogni reparto. Ad oggi, non esiste scaramanzia che possa mettere uno sgambetto agli azzurri”.

L’elogio al Napoli è un vero e proprio segnale di quanto Antonio Conte sia entrato nella testa dei giocatori. Quest’ultimi, apparivano sfiduciati solo pochi mesi fa, ma il tecnico salentino ha saputo dare loro la linfa necessaria per sorprendere nuovamente. La stagione è solo agli inizi, ma il Napoli è già una forte candidata per la vittoria dello Scudetto.