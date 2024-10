Napoli-Como, la moviola “distrugge” l’arbitro Feliciani: la ricostruzione degli episodi!

Napoli-Como si è conclusa sul punteggio di 3-1. Ciò nonostante, però, non sono mancati gli episodi durante l’arco dei novanta minuti.

Il Napoli vince e convince contro il Como allungando in vetta alla classifica. La prestazione fornita dagli azzurri è stata molto importante, con Antonio Conte che è riuscito a “subentrare” nella testa dei suoi uomini. Ad oggi, i partenopei hanno raggiunto una consapevolezza importante nei propri mezzi, ancor più dopo l’ultima vittoria ottenuta al Maradona. Infatti, il successo non si basa solo sul concetto dei tre punti ottenuti, ma bensì anche sulle idee della squadra.

Naturalmente, quanto appena descritto è possibile vederlo nel rettangolo verde. Infatti, il Napoli conduce la Serie A, ma al tempo stesso resta coi piedi ben piantati per terra. Contro il Como è arrivato l’ennesimo successo importante, che va ben oltre il risultato di campo. Nonostante il risultato finale, non sono però mancati episodi oggetto di discussione. Infatti, la prestazione del direttore di gara Feliciani non è stata entusiasmante, tanto da meritarsi la “bocciatura” in pagella.

Napoli-Como, bocciato l’arbitro Feliciani: l’analisi

Il Napoli batte il Como per 3-1 nell’anticipo della settima giornata di Serie A. Il successo ottenuto è l’ennesima dimostrazione di una squadra che sa cosa vuole. Intanto, nel match al Maradona non sono però mancati gli episodi. Come riportato da “Il Mattino” l’arbitro Feliciani si è reso autore di una prova non entusiasmante. Di seguito la ricostruzione.

“Dossena colpisce Kvara con le mani, sembra addirittura un pugno ma per l’arbitro non c’è nulla”. “Non ha dubbi sul contatto tra Sergi Roberto e Olivera. Il fallo è netto e anche il VAR conferma, seppur con qualche secondo di troppo”. “Grave errore sul fallo non fischiato su Anguissa. Kempf doveva essere anche ammonito. Il tutto scatena poi una rissa tra Strefezza e Buongiorno con Feliciani che ammonisce entrambi”. “Manca un rigore al Napoli per la spinta di Alberto Moreno su Kvaratskhelia. Si tratta di un contatto plateale, e anche evidentissimo”.

Gli episodi fanno molto discutere, nonostante il Napoli abbia ottenuto un successo molto importante. Infatti, gli azzurri hanno costruito una vittoria importante che permette al gruppo di “volare” in classifica. Al momento, i partenopei viaggiano a +4 sulla Juventus, anche se i bianconeri hanno un match ancora da giocare contro il Cagliari. Nelle prossime ore sarà possibile “stilare” una classifica ancor più chiara.