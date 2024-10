“I calciatori potranno svincolarsi!”: in arrivo la sentenza che fa tremare il mondo del calcio

Una sentenza che potrebbe davvero cambiare il mondo del calcio: riguarda i calciatori e la possibilità di svincolarsi dai club.

Una sentenza destinata a far discutere e far tremare il mondo del calcio. Il rapporto tra club e calciatori potrebbe cambiare in maniera importante e definitiva dopo che la Corte di Giustizia Europea, con un parere emanato in ausilio alla causa della corte belga (che decidera), ha sancito la libertà di rescissione per i calciatori. Un aspetto che tramuterebbe ben presto in una vera e propria rivoluzione nel mondo del calcio.

La Corte Suprema dell’Unione Europea ha affermato che alcune regole della FIFA sui trasferimenti internazionali sono contrarie al diritto dell’Unione Europea, ed ora ci si aspetta una presa di posizione forte.

Il mondo del calcio trema: in arrivo la sentenza

Rohith Nair, giornalista di Reuters, prova ad anticipare proprio quella che sarà la sentenza della Corte Suprema: “Le regole sui trasferimenti della Fifa, l’organo di governo del calcio mondiale, vanno contro le leggi dell’Unione Europea, ha affermato venerdì la Corte Suprema dell’UE in una sentenza su un caso di alto profilo legato all’ex giocatore francese Lassana Diarra, citando i principi di libera circolazione dell’Unione”.

“Le norme in questione ostacolano la libera circolazione dei calciatori professionisti che desiderano sviluppare la propria attività andando a lavorare per un nuovo club”, ha ancora affermato la Corte di giustizia dell’Unione europea con sede a Lussemburgo. Insomma, da qui alle prossime ore potrebbe esserci uno scossone pesantissimo.