UFFICIALE – Antonio Conte premiato dalla Serie A: il riconoscimento al Maradona

Antonio Conte è stato premiato dalla Serie A come miglior allenatore del mese di settembre: ecco quando riceverà il riconoscimento

I risultati straordinari raggiunti con il Napoli accendono i fari su Antonio Conte, premiato dalla Serie A con il riconoscimento di miglior allenatore del mese di settembre.

Il tecnico azzurro riceverà il Philadelphia Coach Of The Month nel pre-partita di Napoli-Como allo stadio Maradona. Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che valutano i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Insomma, non c’è stata storia e i risultati lo dimostrano. A settembre il Napoli non ha commesso alcun errore: 2 vittorie e un pareggio con la Juventus, senza mai subire gol.

Antonio Conte è riuscito a dare una svolta alla squadra, che ha cominciato la stagione in sordina: 0-0 al Maradona contro il Modena in Coppa Italia, passando il turno solo ai rigori, e sconfitta contro il Verona. Dopo, con l’arrivo dei nuovi acquisti, la formazione azzurra ha cambiato marcia e anche atteggiamento. Addirittura il mister sta sperimentando nuovi moduli che diano ancor più equilibrio alla manovra e alla pressione, per far sì che gli errori visti nelle prime uscite non si ripresentino. Nel frattempo, il Napoli di Conte è primo in classifica dopo 6 giornate. Troppo presto per emettere giudizi, ma sicuramente questi risultati hanno permesso al tecnico di conquistare il premio di miglior allenatore di Settembre. Che sia il primo di una lunga serie?

Anche l’ad De Siervo ha commentato attraverso il sito ufficiale della Lega Serie A la scelta di premiare Conte:

“ha trasmesso ai suoi giocatori la sua filosofia fatta di lavoro duro, ambizione e mentalità vincente”

Ad agosto, invece, il premio era andato a Vanoli, mister del Torino. Anche i granata hanno iniziato molto bene la stagione, nonostante le contestazioni e i problemi tra la tifoseria e la presidenza Cairo.