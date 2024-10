“Possibile cessione a gennaio”, Manna pronto a piazzare un “esubero”: la decisione è chiara!

Il mercato è terminato, ma in casa Napoli si continua a lavorare su diversi aspetti. Il DS Manna avrebbe le idee chiare per il futuro.

La sessione estiva di calciomercato è stata a dir poco spettacolare per il Napoli. Il tutto è partito con l’avvento di Antonio Conte in panchina, il quale è stato ritenuto l’uomo ideale da cui ripartire dal presidente De Laurentiis. Infatti, dopo una stagione da dimenticare, era giusto ingaggiare un uomo esperto capace di tirar fuori il meglio dai propri calciatori. A condire l’approdo del tecnico salentino, ci ha pensato però la dirigenza partenopea. Quest’ultima, si è adoperata affinché l’ex Juventus potesse beneficiare di una rosa molto importante. Non a caso, in Campania sono arrivati diversi giocatori dal calibro internazionale.

Tutto ciò, si sta vedendo sul campo nelle ultime settimane. Oltre ai colpi in entrata, però, il Napoli ha lavorato anche sui cosiddetti “esuberi”. Infatti, Antonio Conte ha subito sottolineato i nomi degli intoccabili e di chi invece fosse già ai margini del progetto. Tra questi era ed è presente tutt’ora Mario Rui. Il terzino portoghese è stato escluso dalla lista della Serie A, in quanto negli ultimi mesi ha effettuato la preparazione individuale. Negli ultimi giorni, però, il calciatore è stato reintegrato in rosa.

Mario Rui resta sul mercato: possibile cessione a gennaio!

Il futuro di Mario Rui sembra ormai scritto. Il difensore del Napoli non rientra nei piani di Antonio Conte e con ogni probabilità non ci rientrerà mai. Non a caso, da diversi mesi si parla di un possibile addio che però non si è concretizzato a causa delle scelte dell’ex Roma. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” il giocatore, dopo tanti allenamenti individuali, è stato reintegrato in gruppo anche se non scenderà in campo con i propri compagni. Infatti, nonostante la decisione di farlo unire al gruppo squadra, il terzino resta sempre sul mercato.

Naturalmente, la cessione non potrà essere effettuata nelle prossime settimane ma sarà necessario attendere il mese di gennaio. Infatti, con ogni probabilità, Mario Rui dovrà cercarsi una nuova sistemazione per evitare di restare ai margini per l’intera stagione. L’ultima parola spetterà ovviamente alla società, ma al tempo stesso anche al calciatore viste le numerose offerte rifiutate durante l’ultima estate. Intanto, però, il futuro appare ben delineato e di conseguenza l’addio appare come l’unica strada percorribile sia per il bene del protagonista che per la dirigenza partenopea.