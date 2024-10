Napoli-Como, i convocati di Fabregas: c’è un assente

Il Como dirama la lista dei convocati per la sfida di campionato contro il Napoli: c’è un solo assente tra i giocatori di Fabregas

Il match tra Napoli e Como è in programma venerdì 4 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Maradona. Gli azzurri allenati da Antonio Conte devono difendere il primato prima della sosta per gli impegni internazionali, ma gli ospiti arrivano a questa sfida con un umore piuttosto alto.

Cesc Fabregas ha dichiarato di voler mettere in difficoltà il Napoli e spera di avere una squadra che abbia l’atteggiamento giusto, che non abbia paura. Servirà il miglior Como per fermare i padroni di casa, spinti dal proprio pubblico e con 50 mila spettatori a seguito.

Ad un giorno dal match, il mister spagnolo ha diramato la lista dei convocati. L’assente annunciato già in conferenza stampa è uno solo: Alberto Cerri. Di seguito tutti i convocati:

Portieri – Audero, Vigorito, Reina;

Difensori – Kempf, Sala, Goldaniga, Iovine, Dossena, Fellipe Jack, Moreno, Van Der Brembt

Centrocampisti – Strefezza, Baselli, Sergi Roberto, Perrone, Engelhardt, Da Cunha, Braunoder, Mazzitelli, Paz, Verdi

Attaccanti – Gabrielloni, Cutrone, Belotti, Jasim, Fadera