“Conte l’ha reso devastante”, spunta un nuovo indizio: poi l’incredibile annuncio sul futuro

Sono giorni importanti per quel che riguarda il futuro di un azzurro. Ci sono nuovi dettagli in merito alla sua situazione.

Il Napoli di Antonio Conte continua a brillare. Tra i protagonisti c’è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, ha raggiunto una perfetta forma fisica e mentale, motivo per il quale è tornato a fare la differenza nel rettangolo verde. Ad oggi, il georgiano è una pedina imprescindibile nello scacchiere del tecnico azzurro.

Intanto però, oltre a ciò che riguarda il terreno di gioco, il calciatore è alle prese con il rinnovo contrattuale. Infatti, il Napoli vorrebbe blindare il giocatore, motivo per il quale i dialoghi per il prolungamento sono già ben avviati. Nelle ultime ore, il giornalista Kakha Dgebuadze ha analizzato la situazione in modo concreto.

Dgebuadze: “In Georgia non abbiamo dettagli sul rinnovo di Kvara”

Kakha Dgebuadze, noto giornalista georgiano, è intervenuto a “Radio Kiss Kiss Napoli” analizzando la situazione legata al possibile rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli. Di seguito le dichiarazioni dell’esperto.