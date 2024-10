Clamoroso FIFA, arriva la svolta epocale sul mercato: può riguardare anche il Napoli!

Sono ore importantissime per il calcio mondiale. Negli ultimi minuti, la FIFA ha preso una decisione che rivoluzionerà il sistema calcistico.

Manca sempre meno all’esordio del nuovo Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti il prossimo 15 giugno. Si tratta di una competizione importantissima, alla quale parteciperanno tutti i grandi club europei e non solo. Tra questi, però, non sarà presente il Napoli di Antonio Conte che non ha staccato il pass per la fase finale del torneo. Il tutto ha portato delle perdite importanti tra le file azzurre, le quali però sono state prontamente colmante dal presidente De Laurentiis. Quest’ultimo, ha costruito una squadra all’altezza ed è già focalizzato sui prossimi obiettivi.

Intanto, però, il Mondiale per Club inizia a prendere forma. Negli ultimi giorni, la FIFA ha stilato la lista degli stadi che ospiteranno i match della competizione. A tal proposito, però, ci sono novità importantissime in arrivo. Infatti, l’organo calcistico di validità mondiale avrebbe pensato ad una nuova clamorosa novità per il mercato. Infatti, si starebbe lavorando alla nascita di una nuova sessione che si aprirà in un periodo del tutto inedito.

La FIFA crea una nuova sessione di mercato: partirà a giugno!

Sono minuti importantissimi per il futuro del calcio mondiale. Come riportato da “CalcioeFinanza” la FIFA avrebbe deciso di aprire una nuova sessione di calciomercato che partirà il prossimo 1 giugno e terminerà il 10. Si tratta di un provvedimento importante che andrebbe ad “avvantaggiare” le società che prenderanno parte al prossimo Mondiale per Club. Al momento, però, non è chiaro se il progetto sarà valido per tutti i club.

L’esigenza nasce dalla questione legata ai contratti dei calciatori. Gli accordi di quest’ultimi cessano di esistere il 30 giugno, e quindi potrebbe esserci la possibilità di prendere parte al torneo con due diverse squadre. Il tutto, ovviamente, non sarebbe ideale e quindi l’organo mondiale avrebbe assunto tale decisione.

La decisione non è ancora ufficiale, in quanto occorre l’adesione da parte delle Federazioni Nazionali. Infatti, nelle prossime settimane è attesa la scelta della FIGC, la quale indirizzerà in modo concreto l’intero progetto. Naturalmente, è di fondamentale importanza capire se il nuovo progetto sarà valido solo per i club che parteciperanno al prossimo Mondiale per Club o sarà aperto a tutti. Nelle prossime settimane sono attese quindi novità importantissime in merito ad una nuova idea che potrebbe ribaltare il sistema calcistico mondiale.