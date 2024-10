McTominay a Radio CRC: “La Serie A mi ha impressionato! A Napoli per i tifosi e la passione, su Lukaku e Conte…”

Il centrocampista Scott McTominay ha parlato ai microfoni di Radio CRC: tanti i temi i toccati, dal suo ruolo in campo al prossimo match contro il Como.

Scott McTominay, centrocampista del Napoli che è già diventato beniamino della piazza partenopea, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, radio partner della SSC Napoli, soffermandosi su diversi temi legati alla squadra azzurra: “E’ molto diverso l’approccio tra Premier e Serie A, sotto l’aspetto tattico il lavoro è intenso ed anche sotto il punto di vista fisico”.

“Mi piace questa posizione offensiva in cui mi sta schierando mister Conte. Sono vicino alla porta e questo mi permette di essere pericoloso in zona gol. In carriera ho giocato un po’ ovunque, anche in difesa e in attacco, mi identifico nel numero 8, ovvero nel centrocampista box to box”.

McTominay ha parlato anche della squadra e del modo con i quale si sta lavorando: “C’è molta fiducia nei compagni. Si fanno progressi gara per gara, La cosa più importante è giocare partita dopo partita. Ascoltiamo l’allenatore, lo staff”.

Un passaggio anche sulla prossima partita contro il Como: “Lukaku in Napoli-Como? Magari facesse due gol, sarebbe perfetto! L’allenatore sarebbe molto contento (ride, ndr) così si riscatterebbe da quella sconfitta.

Ogni partita è difficile, non è mai facile. Contro il Monza abbiamo giocato contro una squadra chiusa, ogni partita è differente. Stiamo lavorando intensamente per arrivare al massimo venerdì. Stiamo lavorando da due giorni a questa partita, poi ogni gara è differente e bisogna restare concentrati per continuare a vincere”.

“Serie A? Sono rimasto molto impressionato dal campionato e dal modo di stare in campo dei calciatori. Visto da fuori è diverso, quando invece vai in campo, noti questi valori e quindi capisci perché ci sia così tanto equilibrio in vetta alla classifica”, ha detto l’ex Manchester.

Ed ancora, una domanda secca su quale sia il calciatore più forte contro il quale Scott abbia mai giocato: “Il calciatore più forte fisicamente con cui ho giocato è sicuro Romelu Lukaku, tecnicamente Kvaratskhelia: Khvicha è quello più dotato. Da avversario, ovviamente, Leo Messi”, ha ancora detto lo scozzese.

“L’arrivo a Napoli? La scelta è stata al 100% indirizzata dai tifosi e dalla loro passione. Ti trascinano e questo è bello da sentire e vivere per un calciatore”, ha ancora detto Lukaku.

“Cibo a Napoli? Bisogna stare attenti alla dieta (ride, ndr), ma ovviamente qualcosa la devo provare. Poi ci sarà modo per smaltire”, ha chiosato il centrocampista.