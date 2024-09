“Stiamo premendo per Conte”, l’intercettazione svela tutto: il retroscena sul tecnico del Napoli!

Non sono ore facili per Inter e Milan. Infatti, oggi a seguito di alcune indagini sono emersi dettagli importanti. Il tutto riguarda anche Antonio Conte.

Antonio Conte è attualmente l’allenatore del Napoli, ma in passato il tecnico è stato accostato a diversi club. L’allenatore salentino vanta molta stima nel campionato italiano e non solo, motivo per il quale le compagini interessate erano tante. Alla fine, l’ex Juventus ha scelto di ripartire dalla Campania, ma ancor prima degli azzurri c’era un altro club interessato in modo concreto.

Si tratta del Milan che adesso “appartiene” a Paulo Fonseca. Tra le file rossonere è stato avviato un vero e proprio casting per la scelta del tecnico, ma la piazza sognava un solo nome: Antonio Conte. Infatti, oggi dopo diverse indagini da parte Direzione distrettuale antimafia della Procura di Milano sono emersi dettagli importanti anche sull’attuale allenatore del Napoli.

I tifosi del Milan sognavano Conte: la clamorosa intercettazione!

Il Napoli si è assicurato Antonio Conte strappandolo alla “concorrenza”. Infatti, il tecnico salentino era nel mirino di alcuni club italiani, su tutti il Milan. Come riportato da “Calciomercato.com” stamane a seguito delle indagini da parte della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Milano, sono emerse diverse intercettazioni ma una in particolare riguarderebbe l’attuale allenatore del Napoli.

Infatti, tramite una chiacchierata telefonica tra Luca Lucci e Giancarlo Capelli sarebbe stata evidenziata la volontà dei tifosi di puntare su Antonio Conte. Il primo individuo avrebbe usato tali parole: “Ma stiamo premendo per Conte io e gli altri….sto facendo da diversi giorni robe con il Milan e mi vai a dire De Zerbi?”.

Le indagini hanno scosso le tifoserie di entrambe le squadre di Milano a causa della gravità dei fatti. Intanto, però, restando sul rettangolo di gioco è evidente che i tifosi rossoneri sognavano l’approdo di Antonio Conte in Lombardia per tornare a lottare all’apice del campionato e non solo.