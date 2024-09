Infortunio Meret, l’annuncio in radio sul ritorno in campo: “Me lo ha svelato il portiere”

Si attende il ritorno in campo di Alex Meret dall’infortunio: arriva l’annuncio in diretta radiofonica in merito al recupero dell’estremo difensore dei partenopei.

Torna il sorriso in casa Napoli: un entusiasmo che non si respirava da mesi, merito anche del primo posto in classifica in solitaria conquistata dopo la vittoria per 2-0 contro il Monza, grazie alle reti siglate da Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia. Un momento più che positivo per la squadra partenopea, che nella prossima sfida è attesa dal Como allo stadio Diego Armando Maradona, con addirittura la possibilità di allungare – seppur solo momentaneamente – in classifica.

Tra i protagonisti del match contro la squadra allenata dal tecnico Cesc Fabregas, ci sarà sicuramente Elia Caprile. L’ex estremo difensore di Empoli e Bari è divenuta la prima scelta dal momento in cui Alex Meret è ai box. Quando ritornerà in campo il portiere friulano? Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Marcello Calvano ha fatto il punto della situazione, svelando di aver incontrato proprio il numero uno degli azzurri in mixed zone, a margine del fischio finale della sfida tra Monza e Napoli.

News SSC Napoli, novità su Meret: le ultime sul ritorno in campo

Tra i tifosi c’è attesa per il ritorno in campo di Alex Meret, che si è fermato nella sfida contro la Juventus per un problema fisico e che ha già saltato le ultime due sfide della squadra di Antonio Conte contro Palermo e Monza.

Di seguito, quanto rivelato dal giornalista Marcello Calvano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ieri in mixed zone ho incontrato Meret e l’ho trovato sereno e m’ha fatto capire che dopo la sosta ritornerà a disposizione della squadra”.

Lo stesso giornalista è entrato nel merito della presenza allo stadio Diego Armando Maradona di Federico Pastorello, procuratore dell’estremo difensore ex SPAL e Udinese.

“Ieri Federico Pastorello era al Maradona per far firmare il primo contratto da professionista a Vincenzo Prisco che gioca nelle giovanili del Napoli. Prisco si sta mettendo in mostra nell’Under 17 del Napoli ed è stato anche convocato in nazionale”.

Nulla, dunque, che potrebbe riguarda eventuali sviluppi sul fronte rinnovo per Alex Meret, il cui contratto con il club partenopeo scade il prossimo 30 giugno 2025 e per cui si cerca l’accordo, così come svelato dallo stesso direttore dell’area sportiva della SSC Napoli Giovanni Manna nelle ultime settimane.