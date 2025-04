Kvaratskhelia si supera e fa meglio dello Scudetto vinto con il Napoli

Khvicha Kvaratskhelia subito decisivo con il Paris Saint-Germain, fa addirittura meglio della spettacolare stagione con il Napoli

L’ex attaccante del Napoli ha lasciato un’eredità pesante in azzurro, raccolta poi da Noah Okafor sul gong del calciomercato invernale. In realtà, Manna e Conte dovranno cercare una soluzione per la prossima stagione per sostituire al meglio Kvaratskhelia, di certo uno dei migliori giocatori del campionato e di conseguenza tra i punti di riferimento del Napoli.

E nel frattempo, Khvicha diventa immediatamente decisivo per il suo PSG. In pochi mesi è stato determinante con la nuova squadra. Non solo i numeri, ma nelle giocate, nella continuità e nell’apporto dato alla squadra in tutte le volte in cui è sceso in campo.

E poi, il suo assist in PSG-Angers è stato decisivo per il gol che ha deciso il campionato: Kvaratskhelia ha già vinto il primo trofeo con il Paris Saint-Germain.

Kvaratskhelia, il confronto tra PSG e Napoli

Nell’anno dello Scudetto con il Napoli, l’attaccante classe 2001 è stato incredibilmente protagonista e non a caso ha conquistato il premio di MVP della stagione di Serie A. Kvaratskhelia si presentò all’Italia con 12 gol e 13 assist, disputando una prima parte di stagione clamorosa, ben al di sopra delle aspettative.

Anche a Parigi, in Ligue 1, non è andato male. In poche settimane, ha registrato 2 gol e 4 assist. L’ultima assistenza è stata anche quella più importante. Il suo cross per Doué ha permesso al PSG di sbloccare la gara contro l’Angers al 55′, ed è stata anche l’unica marcatura della gara. La rete è valso l’ennesimo titolo per i parigini, ormai a 13 campionati vinti.

A differenza del 2023, Kvaratskhelia ha conquistato la Ligue1 con sei giornate d’anticipo. Con il Napoli, invece, l’ha fatto sì con ampio anticipo, ma erano “solo” 5 turni dalla fine del campionato. Insomma, attualmente, il georgiano è campione di Francia una giornata prima rispetto a quando è stato campione d’Italia con gli azzurri.

Quanti titoli può ancora vincere Kvaraskhelia

Il nuovo principe parigino avrà modo ancora di essere protagonista nei prossimi incontri e competizioni. In effetti, il PSG può ancora vincere la Coppa di Francia, che dovrà contendersi con il Reims in finale. Poi c’è la Champions League, un vero cruccio per i proprietari qatarioti.

Il Paris Saint-Germain affronterà ai quarti di finale la sorpresa della competizione: l’Aston Villa. Infine, ci sarà il Mondiale per Club, che si disputerà negli Stati Uniti in estate. Un format tutto nuovo, ricco di squadre provenienti da ogni angolo del Mondo. Un titolo da non farsi scappare.