Napoli-Monza, Galliani lascia il ritiro: il motivo è religioso

Adriano Galliani ha lasciato il ritiro del Monza prima del viaggio verso il Maradona: il motivo è religioso

A poche ore dalla partita tra Napoli e Monza, Adriano Galliani ha lasciato il ritiro del club brianzolo. La formazione allenata da Alessandro Nesta è arrivata ieri nella città partenopea e ha dormito nel Grand Hotel Serapide, a Pozzuoli, frequentato spesso anche dagli azzurri.

L’amministratore delegato del Monza, notoriamente molto religioso, ha approfittato della vicinanza dell’hotel con un luogo di culto napoletano. Infatti, come raccolto dalla redazione del Mattino, Galliani si è recato al Santuario di San Gennaro alla Solfatara, dove per tradizione fu decapitato San Gennaro.

L’ad del club brianzolo rivelò in passato di essere profondamente legato alla preghiera e a Dio. A volte è capitato che nel bel mezzo della partita lasciasse lo stadio per recarsi in Chiesa, come accaduto ad esempio durante un Monza-Lecce dello scorso anno. Inoltre, in questa trasferta napoletana, Galliani ha anche visitato il centro storico, dove ha trascorso una serata con l’agente Vincenzo Pisacane e tra gli altri anche Gigi Marzullo, conduttore e giornalista, noto tifoso dell’Avellino. Il dirigente ha colto l’occasione per visitare anche un altro “luogo di culto”: il museo di Maradona ai Quartieri Spagnoli.