Napoli-Monza, Conte svela il segreto di McTominay: l’annuncio

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima del match contro il Monza di Alessandro Nesta.

La chance per il Napoli di prendersi la vetta della classifica in solitaria è concreta e per il morale degli azzurri e per il risultato del Torino, uscito sconfitto contro la Lazio. Nonostante siamo ancora ad inizio campionato, il Napoli può costruirsi una buona dimensione. Ambiente che vede a disposizione anche Scott McTominay su cui Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Conte su McTominay: “Ha gol nel DNA, dobbiamo crearci il momento positivo”

Antonio Conte ha voluto sottolineare l’importanza della costruzione della manovra per riuscire ad acquisire quanta più fiducia possibile nel corso della gara. Ecco quanto dichiarato: “Dobbiamo essere bravi in fase di costruzione per trovare i giocatori giusti nelle zone giuste. Dobbiamo tener conto che il Monza è un avversario ostico e dovremmo avere molta pazienza”.

L’allenatore degli azzurri ha poi calcato l’importanza di Scott McTominay all’interno della sua squadra e su di lui ha dichiarato: “McTominay? Ha il gol nel sangue, è molto bravo ad inserirsi. Forte di testa e capace tecnicamente. Nel suo DNA ha un bel po’ di gol“.

Sul momento e su come il Napoli sta cercando di mettersi il recente passato alle spalle, ha affermato: “Siamo chiamati a costruire momenti positivi ed è imparagonabile il discorso di due anni fa, per tutto ciò che si era raggiunto. Stiamo lavorando per aiutare il Napoli a tornare ad essere competitivo il prima possibile. È inevitabile che il risultato come la prestazione dia morale”.