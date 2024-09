“Il Napoli lavora all’acquisto”, occhio alla concorrenza dalla Premier: le ultime sul nuovo colpo!

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato. Sebbene la sessione estiva si sia ormai conclusa, il DS Manna starebbe seguendo un vecchio obiettivo.

La stagione sta entrando nel vivo, ma in casa Napoli si continua a lavorare su più fronti. Uno di questi è senza dubbio il mercato, grazie al quale la società ha allestito una squadra importante da consegnare ad Antonio Conte. Il tecnico salentino è molto entusiasta di quanto accaduto nelle ultime settimane, ma naturalmente si può sempre migliorare. Proprio questo sarebbe l’obiettivo della dirigenza, la quale starebbe lavorando ininterrottamente su un obiettivo. Il calciatore è nel mirino del club partenopeo da diversi mesi.

Si tratta di Patrick Dorgu, attualmente in forza al Lecce. Il difensore continua a mettersi in mostra grazie ad ottime prestazioni, le quali facilitano il lavoro della società pugliese. Infatti, ad oggi, il classe 2004 è uno degli uomini più importanti della squadra. A tal proposito, il presidente Pantaleo Corvino dovrà monitorare con attenzione il mercato, viste le diverse compagini interessate ad acquistare il danese. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli sul possibile trasferimento.

Il Napoli segue Dorgu: piace anche in Premier League!

La società azzurra continua ad essere molto attiva sul mercato. Quello ideato dal Napoli è un progetto spalmato su più anni, il quale comprenderà ovviamente la figura di Antonio Conte. Quest’ultimo, continuerà a scegliere i calciatori più ideali al proprio gioco, e proprio in questo senso ci sarebbe un nuovo obiettivo. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” uno dei profili nel mirino è Patrick Dorgu, attualmente in forza al Lecce. Il giovane difensore ha già impressionato tutti per le sue doti fisiche e tecniche, motivo per il quale la concorrenza potrebbe essere più folta del previsto.

Infatti, il Napoli dovrà “battagliare” con alcuni club di Premier League. Le società inglesi sarebbero pronte a puntare sulle qualità del classe 2004, il quale però adesso resta concentrato solo ed esclusivamente sulla stagione in corso. In pole adesso ci sarebbero Chelsea, Tottenham e Liverpool pronte a sferrare l’assalto. L’ultima parola spetterà al Lecce, ancor più visto il contratto del calciatore che sarà valido fino al 2029.

Infatti, bisognerà capire che tipo di offerte arriveranno in Puglia. Solo in quel momento sarà possibile valutare il futuro del calciatore danese. Il Lecce proverà a trattenerlo, come già accaduto in quest’estate, ma naturalmente in caso di proposte importanti risulterà molto difficile rifiutare.