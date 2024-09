Bagnoli, il sub commissario chiarisce: “Centro Sportivo del Napoli solo in un caso”

Il Napoli ha sempre l’idea della costruzione di un nuovo centro sportivo e di uno stadio di proprietà, il sub commissario di Bagnoli chiarisce un aspetto importante.

Uno degli obiettivi del presidente Aurelio De Laurentiis è quello di rafforzare la SSC Napoli con beni materiali, dunque immobili. Dopo 20 anni di presidenza, il proprietario del club pare si sia deciso a fare questo importante passo, in modo da dotare il Napoli di un centro sportivo di proprietà e uno stadio all’avanguardia.

Con queste due strutture si punterà alla crescita dei calciatori del settore giovanile, investendo sempre di più sui giovani, oltre a uno stadio che possa essere in funzione sette giorni su sette e generare introiti anche nei giorni in cui non ci sono partite in calendario.

Centro Sportivo del Napoli a Bagnoli, il sub commissario approva ma solo con la concessione dello stadio Maradona

Tra le idee per il centro sportivo c’è da tempo una che porterebbe alla costruzione della casa del Napoli a Bagnoli. A parlarne è stato Attilio Auricchio, tenente colonnello dei Carabinieri, oggi sub commissario del Governo su Bagnoli, intervenuto su Radio CRC. Ecco quanto evidenziato:

“Ragioniamo sul Parco dello Sport: non è un’area soggetta ad inquinamento perché non è mai stata interessata da attività siderurgiche o industriali. C’è una bonifica di sistemazione attorno ai 20 ettari. Sul Parco dello Sport insiste un’iniziativa della Federtennis. Tutto passa per il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il Centro Sportivo del Napoli è la ragione più concreta, valida e corretta se il Maradona è il centro della riqualificazione. Perché non ha senso un centro sportivo lì senza il ‘Maradona’. Il tema è: non presentare l’intervento in radio o televisione, ma presentare i progetti. Per fare il progetto del Centro Sportivo occorre affrontare il tema della riqualificazione del Maradona poiché la vicinanza Bagnoli-Maradona è straordinaria. Ci sono le superfici, le competenze e le fattibilità. Avresti un centro sportivo moderno, servito con il prolungamento della linea 6 della Metro, con la fermata della Cumana, con l’uscita della Tangenziale. Tempi? Dipende dalla presentazione concreta del progetto. La rigenerazione di Bagnoli ha lo sport come leit motiv, siamo pronti a riproporre la pista d’atletica qualora dovesse esser tolta dal Maradona. A De Laurentiis l’idea di Bagnoli è sempre piaciuta. Dipende dai progetti, ma la bonifica con l’impianto di desorbimento termico è già in atto nel Parco dello Sport. La bonifica di tutti i suoi è appaltata. In relazione di una conclusione positiva di un progetto con il Napoli e possiamo concordare concessioni di pezzi di bonifica legati al centro sportivo. Possiamo affrontare un percorso di costruzione del centro sportivo dalla prossima primavera/estate”.

Il sub commissario del Governo su Bagnoli ha anche parlato della possibilità della costruzione di un nuovo stadio nelle zone di Afragola o Sant’Antimo, sconsigliando queste ipotesi:

“Nuovo stadio? Per me, non si può costruire ad Afragola e a Sant’Antimo. Napoli Est ha problemi di bonifica, conosco bene la situazione, senza neppure un commissario. La Q8 sta facendo le bonifiche che ha un know how ingegneristico completamente diverso. Cimentarsi sulla bonifica dei suoli prima di farli non è semplice e non è una cosa che può fare il privato senza enormi investimenti. Ci sono tutte le soluzioni del mondo, però bisogna valutare tutti gli aspetti. Auspico la riqualificazione del ‘Maradona’ con il centro sportivo a Bagnoli“.

Dunque anche Auricchio esorta tutte le parti in causa a trovare una soluzione che possa portare la SSC Napoli a costruire il proprio centro sportivo a Bagnoli, con lo Stadio Maradona non troppo lontano che continuerebbe così a ospitare le gare casalinghe della squadra della città.