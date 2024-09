Salta il Napoli, arriva il comunicato ufficiale: tempi lunghi di recupero

E’ arrivato il comunicato ufficiale proprio in queste ore: salterà anche la sfida col Napoli di Conte, i tempi di recupero saranno lunghi.

Stasera la sfida di Coppa Italia contro il Palermo, poi Monza, Como ed Empoli, quattro match che daranno contezza sulla dimensione del Napoli in questa stagione. La squadra azzurra si ritrova di fronte nell’immediato un calendario che sorride agli azzurri, visto che tutte queste prossime squadre sono ampiamente alla portata. Certo, bisogna massimizzare il profitto e mettere in campo tutte le energie mentali necessarie.

Gli azzurri hanno voglia di lottare per il vertice ed obiettivi importanti, ma anche gli avversari vorranno portare a casa punti ed inseguire le proprie mire. L’Empoli, ad esempio, ha avuto un avvio di stagione molto positivo; la squadra toscana sarà l’ultima che il Napoli affronterà all’interno di questo ciclo di partite, prima del tour de force che gli azzurri avranno in pieno autunno.

Empoli, operazione riuscita per Sazonov dopo il brutto infortunio: salterà anche il Napoli

Saba Sazonov è uno dei nuovi arrivi in casa Empoli, giunto in Toscana in prestito dal Torino. Il giocatore georgiano ha rimediato un infortunio durante l’allenamento post partita con la Juventus. Una lesione al crociato che ha previsto un’operazione (riuscita perfettamente) e che poterà il giocatore a rientrare tra diversi mesi.

Come comunicato in via ufficiale dallo stesso Empoli, oggi il giocatore comincerà l’iter riabilitativo ma come ovvio salterà molte partite da qui ai prossimi mesi, compresa ovviamente quella ormai ravvicinata contro il Napoli di Antonio Conte.