Napoli, che svolta col Palermo: Conte ha in mente una una sorpresa

Una mossa che potrebbe sorprendere tutti: Antonio Conte prepara una sorpresa in vista della sfida contro il Palermo in Coppa Italia.

La sfida col Palermo vedrà il Napoli scendere in campo per continuare ad inseguire quella che senza dubbio è uno degli obiettivi stagionali, la Coppa Italia. Per gli azzurri un match dove si potrebbero vedere degli esperimenti importanti, oltre ad avere la possibilità di far giocare alcuni elementi che fino a questo momento hanno avuto poco spazio. Un’occasione vera e propria che Conte, però, non vuole sprecare soprattutto sotto il punto di vista tattico.

L’allenatore sta studiando diversi accorgimenti per capire quali di questi potrebbero essere riproposti in campionato, magari diventando delle varianti interessanti da poter sfruttare anche sul lungo termine. Una di queste sta davvero stuzzicando tutti.

Napoli-Palermo, Conte pensa al doppio play

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, Conte starebbe valutando alcune soluzioni inedite e probabilmente impreviste: una di queste riguarda il doppio play in campo, con Gilmour e Lobotka titolari! Una mossa sorprendente e che potrebbe portare a dei risvolti interessanti.

I due calciatori sembravano essere intercambiabili o comunque difficilmente schierabili uno affianco all’altro, invece nella mente di Conte si è palesata questa possibilità anche per andare a capire come sfruttare la rosa a livello qualitativo con due giocatori cosi importanti in campo insieme dal primo minuto.