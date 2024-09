“Sarà una grande rivelazione!”: Vicario elegge uno degli azzurri

Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e si è lasciato andare all’elogio di uno degli azzurri di Antonio Conte.

Dopo il pareggio contro la Juventus allo Stadium, in casa Napoli si guarda al futuro con grande fiducia. Dopo la debacle iniziale contro il Torino, la squadra di Antonio Conte ha raccolto quattro risultati utili consecutivi, tre vittorie ed un pareggio. Situazione che ovviamente tiene il Napoli nella parte alta della classifica, a ridosso del primo posto occupato momentaneamente dal Torino.

Ad oggi gli azzurri godono di una posizione di favore anche sotto il punto di vista del calendario: al netto della prossima partita di Coppa Italia contro il Palermo, il Napoli dovrà giocare Monza, Como, Empoli e Lecce, quattro partite che rappresentano più di un’occasione ghiotta per provare a raccogliere punti importanti in vista di quello che sarà un autunno di fuoco.

Conte sa bene che servirà grande concentrazione e la disponibilità da parte di tutti l’organico per provare a mettere punti in cascina e farsi trovare pronti quando sarà il momento di affrontare in maniera consecutiva Milan, Atalanta, Inter e Roma. Ad oggi si sta lavorando sotto il punto di vista tattico ma anche fisico, nella speranza di poter avere a disposizione una squadra abile a mettere in campo i dettami tattici in maniera precisa, nel più breve tempo possibile.

Vicario elegge McTominay: le parole del portiere

Alcuni sono arrivati tardi durante la sessione estiva di calciomercato. Uno di questo è Scott McTominay, che proprio contro la Juventus ha attirato gli elogi di piazza ed addetti ai lavori: lo scozzese è stato protagonista di una prestazione super positiva e cosi sono arrivati voti alti dopo la partita contro la Juventus. Non una sorpresa, considerando il background del centrocampista e quanto il Napoli abbia deciso di puntare con decisione su di lui.

Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham e nel giro della nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi proprio sull’ex Manchester United: “Quest’anno da buon inglese ho puntato su Scott McTominay, sarà una grande rivelazione”, ha detto Vicario all’emittente satellitare e riferendosi al Fantacalcio.

“Poi Giovanni Fabbian può fare molto bene e poi vediamo. Ho preso Politano e Frattesi, jolly che portano sempre bonus”, ha ancora detto il portiere del Tottenham. “Quest’anno al Mantra vado forte con Zaccagni, Orsolini, Leao, Morata e anche Gudmundsson. Non li posso mettere tutti insieme, in base alle settimane vedrò”.