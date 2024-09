Napoli-Palermo, l’idea tattica di Conte per esaltare Raspadori

L’idea di Antonio Conte per la sfida di Coppa Italia contro il Palermo: Giacomo Raspadori potrebbe tornare in una ‘vecchia’ posizione.

Il Napoli si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Palermo, unico impegno alternativo per gli azzurri oltre al campionato. L’assenza di coppe europee mette gli azzurri nelle condizioni di potersi dedicare in maniera totalmente alla Serie A, ma resta anche quello della Coppa Italia un impegno di onorare e di fatto un vero e proprio obiettivo stagionale.

Contro i rosanero una sfida ricca di insidie alla quale Antonio Conte vuole approcciarsi con cautela ma anche con la consapevolezza di poter provare delle soluzioni interessanti da riproporre anche in campionato. L’allenatore degli azzurri ha già in mente delle mosse interessanti che potrebbero anche sorprendere la compagine siciliana.

Napoli-Palermo, Raspadori torna in un ruolo particolare

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘La Gazzetta dello Sport’, Conte vorrebbe nuovamente proporre i tre trequartisti dietro la punta dopo lo ‘stop’ tattico contro la Juventus dove si è optato per una soluzione diversa. In questo senso, l’allenatore sta pensando anche di dare a Raspadori il ruolo di sottopunta.

Proprio in questa particolare posizione – si legge – Raspadori è riuscito ad esaltarsi nel primo periodo al Sassuolo, con la possibilità di attaccare la profondità ed agire tra le linee. Contro il Palermo c’è l’idea di riproporre questa soluzione da parte di Antonio Conte.