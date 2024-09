Infortunio Meret, sentenza definitiva: spuntano i tempi di recupero

In casa Napoli si guarda alla situazione di Alex Meret: ecco quando il portiere titolare degli azzurri dovrebbe rientrare in campo.

L’infortunio di Alex Meret durante la partita tra Napoli e Juventus continua a preoccupare. Il portiere del Napoli è uscito a ridosso dell’intervallo per un problema di tipo muscolare, il suo rientro non sarà a breve. Certo, Antonio Conte potrà affidarsi ad Elia Caprile, ragazzo di talento che il Napoli ha voluto tenere in rosa per provare a valorizzarlo internamente, magari nella speranza di una crescita per il futuro.

La mente, però, al momento è proiettata proprio verso Meret e quella che è la sua situazione. Quando rientrerà in campo? L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha provato a dare una sentenza definitiva in virtù di quelle che sono le informazioni a disposizione.

Infortunio Meret, ecco quando rientrerà il portiere

Per il portiere del Napoli si parla di una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, i tempi di recupero si attestano intorno ai 20 giorni. Meret, dunque, dovrebbe rientrare dopo la sosta.

Si cercherà di recuperarlo per la sfida di San Siro del 29 ottobre contro il Milan, partita ovviamente cruciale per il Napoli con Conte che spera di avere a disposizione il suo portiere titolare.