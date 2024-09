Napoli, Conte è stato già avvisato: l’annuncio spiazza tutti

Dopo il pari del suo Napoli contro la Juve di Thiago Motta, Antonio Conte ha ricevuto un messaggio che ha spiazzato tutti.

Dopo essere riuscito finalmente a tornare a vincere tre gare consecutive, il Napoli di Antonio Conte ha pareggiato ieri sera contro la Juve. All’Allianz Stadium, infatti, i partenopei non sono oltre lo 0-0 contro la compagine agli ordini di Thiago Motta. Al netto del risultato finale, gli azzurri hanno fornito ulteriori segnali di miglioramento.

Lo stesso Antonio Conte, considerando soprattutto il cambio modulo, ha ribadito di essere moderatamente soddisfatto. Il tecnico pugliese, infatti, ha sottolineato l’ottimo lavoro fatto nel reparto arretrato, ma ha anche ammesso che bisognava fare di più in attacco. Archiviata la gara contro la Juve, il Napoli è atteso dalla sfida di Coppa Italia contro il Palermo di Alessio Dionisi. Proprio su questa gara è arrivato un messaggio che ha spiazzato tutti.

Napoli-Palermo, Pierozzi avvisa gli azzurri: “Giocheremo a viso aperto”

Il giocatore Edoardo Pierozzi, dopo il pari del suo Palermo contro il Cesena, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club siciliano: “Gara di Coppa Italia contro il Napoli? Sarà un bel match, giocare al Maradona sarà una bella emozione. Dovremo cercare di essere all’altezza: giocheremo a viso aperto”.

Pierozzi ha concluso il suo intervento: “Vogliamo giocarcela così, perché nessuno può toglierci il sogno di continuare il nostro percorso in Coppa Italia. Ci aspetta sicuramente un bel match”. Oltre al calciatore, anche il tecnico del team siciliano Alessio Dionisi ha parlato della sfida contro il Napoli di Antonio Conte: “Questa sfida contro gli azzurri sarà l’occasione per chi sta giocando meno. Abbiamo una rosa di valore, sarà una vetrina per chi ha minutaggio”.

Anche lo stesso Antonio Conte, molto probabilmente, contro il Palermo darà più spazio a chi sta trovando meno spazio. Uno su tutti è sicuramente Billy Gilmour. Mentre in attacco, quasi sicuramente, ci saranno sia Giovanni Simeone (subentrato anche nel match contro la Juve di Thiago Motta), che Giacomo Raspadori.

La Coppa Italia, vista la mancata partecipazione alle competizione europea, può veramente diventare un obiettivo reale per il Napoli di Antonio Conte. Quest’ultimo, infatti, ha tutta l’intenzione di non spezzare questa continuità arrivata dopo il brutto ko rimediato allo Stadio Bentegodi contro il Verona.