Infortunio Meret, Conte spera di riaverlo a disposizione: la prima diagnosi sul problema accusato!

Alex Meret è uscito dal campo anzitempo durante la sfida contro la Juventus. L’estremo difensore azzurro ha accusato un problema muscolare.

La prestazione del Napoli a Torino è stata molto importante. Ciò nonostante, però, Antonio Conte è costretto a fare i conti con un infortunio di un azzurro. Si tratta, ovviamente, di Alex Meret. L’estremo difensore azzurro è uscito nella prima frazione di gioco a causa di un fastidio muscolare. Al suo posto, c’è stato il debutto ufficiale di Elia Caprile con la maglia partenopea.

A tenere banco, però, sono le condizioni di Alex Meret. Quest’ultimo, è un perno cruciale nello scacchiere di Antonio Conte, motivo per il quale spera di riaverlo a disposizione il prima possibile. Intanto, c’è moltissima attesa per gli esami medici ai quali si sottoporrà l’estremo difensore.

Meret, oggi gli esami medici per capire l’entità dell’infortunio

Alex Meret ha accusato un problema di natura muscolare nel match contro la Juventus. Il portiere azzurro si è “arreso” nella prima frazione di gioco, ancor più per compromettere ulteriormente la situazione. Come riportato da “Il Mattino” oggi verranno svolti esami medici approfonditi per capire l’entità dell’infortunio. Dalle primissime ricostruzioni, non si tratterebbe di un problema fisico importante, ma solo gli esperti potranno confermare tale supposizione.

L’estremo difensore proverà a recuperare già in vista del prossimo match. Naturalmente, sarà necessario capire l’entità dell’infortunio per poi stabilire eventualmente i tempi di recupero. Sono attese novità importanti nelle prossime ore per analizzare il problema accusato dal portiere.