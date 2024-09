Juve-Napoli, la notizia è ufficiale: previsione confermata

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la gara di oggi pomeriggio contro il Napoli: confermate le ipotesi della vigilia.

Il giorno tanto atteso è arrivato. All’Allianz Stadium di Torino tutto è pronto per Juventus-Napoli, primo big match stagionale per la squadra di Antonio Conte. Il tecnico leccese ritroverà per la prima volta i tifosi della Vecchia Signora dopo il suo addio nel 2014, con la voglia di dare un segnale importante al campionato tornando a casa con i tre punti. Juventus-Napoli non è e non sarai mai una partita come le altre, e la decisione a poche ore dall’inizio del match di vietare la trasferta ai tifosi azzurri ne è la riprova. Un match che varrebbe la testa della classifica e che

Il Napoli viene da un momento di forma importante, con le tre vittorie delle ultime tre giornate che hanno dato fiducia al gruppo allenato da Conte. Per la Juventus la situazione è diversa, con i due zero a zero consecutivi delle due ultime uscite che hanno frenato gli entusiasmi generali. A poche ore dall’inizio della gara, la Juventus ha diramato la lista dei convocati. Nessuna sorpresa per i bianconeri, con le previsioni della vigilia che hanno trovato conferma: sarà della partita Federico Gatti mentre non saranno a disposizione Francisco Conceicao e Arkadiusz Milik.

Juventus-Napoli, i convocati di Thiago Motta: c’è Gatti, out Conceicao e Milik

Lo aveva annunciato durante la conferenza di vigilia Thiago Motta e ora è ufficiale. Federico Gatti ha recuperato dall’infortunio alla caviglia rimediato durante il match di Champions League contro il PSV e sarà regolarmente a disposizione del tecnico bianconero. Non saranno invece della partita Francisco Conceicao e Arkadiusz Milik, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. Il capitano della Juventus non dovrebbe però essere al 100% e potrebbe dunque partire dalla panchina. In caso di forfait, dal primo minuto potrebbe scendere in campo Nicolò Savona, con Pierre Kalulu che si sposterebbe in mezzo.

Non dovrebbero esserci ulteriori modifiche rispetto alla gara di martedì, con Thiago Motta che dovrebbe confermare dal primo minuto anche Weston McKennie dopo l’ottima prestazione in Champions League. Ecco la lista completa dei convocati per il match contro il Napoli di oggi:

Portieri

Di Gregorio

Perin

Pinsoglio

Difensori

Gatti

Bremer

Danilo

Kalulu

Savona

Rouhi

Cabal

Cambiaso

Centrocampisti

Locatelli

Mckennie

Thuram

Douglas Luiz

Fagioli

Koopmeiners

Weah

Attaccanti

Vlahovic

Yildiz

Nico Gonzalez

Mbangula

Adzic