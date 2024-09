Come sta Meret? Le ultime di DAZN dopo Juve-Napoli

Uscito infortunato nel primo tempo di Juventus-Napoli, come sta adesso Alex Meret? Le ultime di DAZN sulle condizioni del portiere azzurro.

Alex Meret ha lasciato il campo nel corso della partita tra Juventus e Napoli. Un cambio improvviso, dovuto a dei problemi fisici che l’estremo difensore azzurro ha accusato nel corso del match. Dentro Elia Caprile, portiere che la società partenopea ha voluto tenere in rosa proprio per poter avere un’alternativa importante. Caprile, di fatto, si è fatto trovare pronto ed ha mantenuto la porta inviolata senza, tra l’altro, andare ad effettuare interventi degni di nota.

Prima dell’intervallo c’è stata la sostituzione che ad ora tiene in apprensione tutto l’ambiente partenopeo: come sta Meret? Ci sono delle novità arrivate proprio dopo la partita.

Juve-Napoli, le ultime di DAZN sulle condizioni di Meret

Tommaso Turci, inviato di DAZN all’Allianz Stadium, ha dato in diretta le ultime novità riguardo proprio le condizioni di Alex Meret dopo l’infortunio patito durante Juve-Napoli: “Meret ha sentito tirare, un risentimento all’adduttore”, ha detto il giornalista.

“Per venti minuti ha provato a stringere i denti. Da valutare nei prossimi giorni, ha avuto un grande avvio di can pilato e sarebbe una perdita importante“, le parole di Turci. Insomma, situazione che in casa Napoli andrà monitorata per capire se Conte potrà fare affidamento o meno su Meret per le prossime partite.