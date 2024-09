“Sceglieresti il Napoli o la Juve?”, la risposta di Sarri sorprende: avete sentito?

L’ex tecnico di Napoli e Juventus, Maurizio Sarri, ha rilasciato un’intervista al canale You Tube del giornalista Alfredo Pedullà, parlando anche dell’incontro delle due compagini.

Tra gli allenatori che, sicuramente, hanno avuto un impatto importante nella storia recente del Napoli è sicuramente Maurizio Sarri. All’ombra del Vesuvio, il tecnico toscano si è consacrato come grande allenatore, sfiorando uno Scudetto con 91 punti e portando in giro per l’Europa un calcio che, per molto tempo, è stato riconosciuto come il più bello e scoppiettante dell’epoca. In molti, però, non hanno “perdonato” il suo passaggio alla Juventus, arrivato dopo la parentesi con il Chelsea, ma Sarri resta senza dubbio una figura importante per la crescita del Napoli di questi ultimi anni.

L’incontro tra Juventus e Napoli, in programma per sabato 21 settembre alle ore 18:00, sarà sicuramente suggestivo per lo stesso Sarri, che ne ha parlato nel corso dell’intervista rilasciata al canale You Tube del giornalista, esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà. “Le squadre si stanno conoscendo solo in questo momento. Per avere l’espressione finale di queste due squadre è troppo presto, ci daranno solo un’indicazione”, ha dichiarato a proposito della sfida l’allenatore toscano, che come ultima squadra ha allenato la Lazio.

Sarri: “Oggi, per l’amore, sceglierei il Napoli”

L’ex tecnico del Napoli, Maurizio Sarri ha avuto parole al miele per il club partenopeo durante l’intervento rilasciato al canale You Tube di Alfredo Pedullà.

“Che panchina sceglierei tra le due? Il Napoli per amore”, ha dichiarato l’allenatore a proposito del “confronto” tra gli azzurri e la Juventus. “Io a Napoli ho fatto tre intensi vissuti intensamente, alla Juve solo un anno di cui sei mesi a porte chiuse senza pubblico. Quindi è chiaro che i ricordi mi propendono più verso il Napoli che verso la Juventus, è la storia che ho vissuto”, ha poi aggiunto.

Il tecnico toscano ha avuto modo di parlare anche dei due nuovi acquisti del Napoll a centrocampo. Di seguito, quanto dichiarato:

“McTominay è tanta roba, ma anche Gilmour. Il Napoli ha una squadra fortissima che ha sbagliato una stagione per tantissimi motivi, ma se la tiri fuori da quei motivi tornerà a essere una squadra molto forte. Il Napoli sarà competitiva, ma dire che vincerà con l’Inter attuale è molto difficile”.

A proposito di Lukaku, Sarri ha poi sostenuto:

“Sicuramente sarà messo nelle condizioni di fare bene perché Conte ha sempre sfruttato il calciatore al massimo delle sue potenzialità”.

Tra le altre cose, il toscano ha avuto modo di menzionare alcuni dei suoi più grandi ex calciatori allenati all’ombra del Vesuvio: