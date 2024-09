“Oggi sarà ufficiale!”: Juve-Napoli, la decisione è da non credere

Una decisione che per i tifosi del Napoli rappresenta una mazzata davvero importante: nelle prossime ore verrà reso tutto ufficiale.

Si riparte oggi con la Serie A dopo una tre gironi di Champions League che ha visto impegnate ovviamente le big del nostro campionato; non il Napoli, che l’anno scorso ha chiuso al decimo posto in classifica, negandosi la possibilità di partecipare a qualsiasi competizione europea.

Ecco perchè la squadra di Conte dovrà subito mettersi in carreggiata, e c’è subito la Juventus ad pararsi sulla strada degli azzurri. Una partita di per sé già molto complessa, ma che potrebbe assumere un ulteriore grado di difficoltà con la decisione che in queste ore dovrebbe diventare ufficiale e che riguarda proprio i tifosi del Napoli.

Juve-Napoli, niente trasferta per i tifosi azzurri: oggi sarà ufficiale

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘La Repubblica’, il CASMS avrebbe ormai definito la decisione di impedire ai tifosi del Napoli di partecipare alla manifestazione, scelta dettata da quelli che sono stati gli scontri di settimane scorsa tra i napoletani ed i tifosi del Cagliari.

Si attende – si legge – soltanto il comunicato del Prefetto di Torino Donato Carfagna, che di fatto andrà a ratificare ed ufficializzare la decisione nelle prossime ore. Una mazzata davvero tremenda per i tifosi del Napoli si quali verrà rimborsato il prezzo del biglietto ma ovviamente non le spese già sostenute sotto il punto di vista del viaggio, quindi treni, aerei o alberghi.