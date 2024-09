Motta lavora su un aspetto per sorprendere Conte, spunta un nuovo indizio: i dettagli sul report

In casa Juventus si continua a lavorare per arrivare pronti al prossimo impegno contro il Napoli. Di seguito le ultime sull’allenamento dei bianconeri.

Sabato è l’ora del grande giorno Juventus e Napoli si daranno battaglia all’Allianz Stadium in una sfida che sarà tutt’altro che banale. Il cammino delle due compagini è stato fin qui molto importante, motivo per il quale c’è solo un punto di distanza. La stagione però è appena iniziata, anche se il big match può valere già tanto. Si tratterà, infatti, di un esame sia per Antonio Conte che per Thiago Motta. I due siedono rispettivamente da poco sulle due panchine, ma il lavoro svolto è già stato molto importante.

I due tecnici, stanno provando in tutti i modi a dare una propria identità alla squadra. Antonio Conte ha già reso il Napoli “combattivo” e l’ha fatto solo in poche settimane. D’altra parte, invece, Thiago Motta ha cambiato radicalmente il volto della Juventus. Quest’ultima, è passata da un gioco “catenacciaro” ad un possesso palla continuo, il quale spesso “stanca” gli avversari. Non a caso, l’ex Bologna starebbe lavorando proprio su questo aspetto per sorprendere Antonio Conte.

Motta punta sul possesso palla: è la chiave per “bucare” il Napoli

Thiago Motta e Antonio Conte sono alle prese con le rispettive preparazioni in vista del big match. La sfida tra Juventus e Napoli è in programma sabato alle ore 18.00, e avrà un sapore del tutto particolare. Come emerso dal report odierno, il club bianconero starebbe lavorando fortemente su un aspetto per sorprendere i partenopei. Infatti, sono emersi dettagli importanti circa l’allenamento svolto dalla Juventus. Di seguito il report odierno.