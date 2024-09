Juve, Gatti ancora in dubbio per il Napoli: Motta può escludere un altro big

Federico Gatti non è l’unico calciatore della Juve in bilico per la sfida contro il Napoli: Motta valuta l’esclusione di un altro big in vista del match di sabato pomeriggio.

Poco più di quarantotto ore e sarà, finalmente, tempo di Juventus – Napoli: un incrocio mai banale per la compagine partenopea, reduce da un filotto di tre partite consecutive vinte di fila tra Bologna, Parma e Cagliari. L’obiettivo è proseguire sul buono stato di forma palesato nelle ultime uscite in questione, anche se l’incrocio con la compagine di Thiago Motta ha un grado di difficoltà sicuramente più elevato.

Per il Napoli potrebbe esserci qualche novità, con Scott McTominay che rappresenta la tentazione dal primo minuto, a pochi giorni dalla sfida dell’Allianz Stadium (il fischio d’inizio è fissato per sabato, alle ore 18:00). La situazione potrebbe essere più chiara in seguito alla conferenza stampa del grande ex del match, Antonio Conte, in programma per oggi pomeriggio alle ore 14:00.

Per quanto riguarda la Juventus, invece, il dubbio più grande è rappresentato dalle condizioni di Federico Gatti: in caso di forfait, scalda i motori il difensore Danilo. Thiago Motta, però, potrebbe optare per un’altra esclusione, che porterebbe eventualmente il nome di Teun Koopmeiners.

News SSC Napoli, Motta pensa alle rotazioni a centrocampo: Koopmeiners in dubbio

Teun Koopmeiners potrebbe essere escluso, a sorpresa, nella sfida tra Juventus e Napoli. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna di Tuttosport, secondo cui il centrocampista olandese – reduce dai 90′ dell’ultima partita contro il PSV Eindhoven – ha bisogno di un po’ di riposo, considerando anche l’infortunio che gli ha dato fastidio nella fase pre stagionale.

L’ex Atalanta – vecchio obiettivo del Napoli, arrivato in bianconero nella scorsa sessione estiva di calciomercato – può essere l’escluso a sorpresa da parte di Thiago Motta.

Il quotidiano torinese, inoltre, svela le ultime novità legate alle condizioni di Federico Gatti. Di seguito, quanto riportato:

“Il centrale ha subito un contrasto nel primo tempo contro il PSV Eindhoven in Champions League, accusando una piccola distorsione alla caviglia, ma il colpo non è sembrato così penalizzante tanto che il bianconero ha continuato a giocare ed è stato sostituito da Danilo soltanto al 12’ della ripresa. Il difensore ieri ha svolto il lavoro di scarico al pari dei compagni che hanno giocato in Coppa e verrà valutato giorno per giorno”.

Ancora qualche ora di pazienza e la situazione, sia per quanto riguarda la Juventus che il Napoli stesso, sarà sicuramente più chiara.