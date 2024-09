“Succederà nei prossimi giorni”: svolta per lo stadio Maradona, avete saputo?

Presto potrebbero esserci novità per quanto riguarda le sorti dello stadio Diego Armando Maradona: in programma un summit per cercare di accelerare sul fronte restyling.

Primissima fase di stagione da protagonista per il Napoli di Antonio Conte, che dopo tre vittorie consecutive si è portata nelle zone alte della classifica, distanziando di un punto anche Inter e Juventus. Un segnale importante per tutta la piazza partenopea, affamata di riscatto dopo una stagione certamente non da incorniciare come quella dello scorso anno. Il prossimo match di campionato è in programma all’Allianz Stadium, contro la Juve, mentre per il ritorno nelle mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona si dovrà aspettare il prossimo 26 settembre, occasione in cui gli azzurri saranno impegnati in Coppa Italia contro il Palermo.

Proprio sull’impianto di Fuorigrotta, in questi giorni si sta dibattendo circa il futuro e l’eventuale restyling, pista che sembra essere la più caldeggiata anche da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo Il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni è in programma l’incontro tra il presidente della SSC Napoli e l’architetto Gino Zavanella, durante il quale si discuterà del restyling dell’impianto. Il tutto, mentre il numero uno del club azzurro si aspetta segnali da parte dell’amministrazione comunale sulla vendita dello stadio.

Lo stadio Diego Armando Maradona sarà al centro dell’incontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Gino Zavanella, in programma nei giorni scorsi così come preannunciato dallo stesso architetto nei giorni scorsi.

Di seguito, quanto riportato da Il Corriere dello Sport a tal proposito:

“Nei prossimi giorni è in programma l’incontro tra il presidente e l’architetto Gino Zavanella per il restyling del Maradona. Solo dopo, quando sarà messo a punto, verrà presentato all’amministrazione Manfredi, dalla quale De Laurentiis s’aspetta il via libera alla vendita dello stadio, considerato troppo costoso per le casse comunali”.

C’è, dunque, da presentare un progetto che possa convincere il primo cittadino della città di Napoli, Gaetano Manfredi, a cedere l’impianto, a patto che sia il club azzurro a sostenere le spese per il restyling dell’impianto di Fuorigrotta, anche in vista dei campionati europei del 2032.

Prosegue, inoltre, anche il dibattito circa la costruzione del nuovo centro sportivo, per cui l’ipotesi principale, al momento, sembra quella che porta ad Afragola, anche se non sono escluse soluzioni alternative.